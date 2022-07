Jessica Bueno cuenta cómo es su hijo pequeño, Alejandro, que acaba de cumplir un año

Jessica Bueno tiene muchos motivos para sonreír. La modelo celebra el primer cumpleaños de su hijo menor Alejandro, "su pequeño torbellino". Siendo el más pequeño de sus tres hijos sin duda es el más avispado y tiene buenos maestros de los que aprender travesuras, sus hermanos mayores, Francisco, de nueve años, el hijo que tuvo junto a Kiko Rivera, de nueve años , y Jota, de seis, nacido de su matrimonio con Jota Peleteiro. Al benjamín de la familia le ha querido dedicar estas cariñosas palabras el día que ha intentado soplar la primera vela de su tarta de cumpleaños.

"¡Mi amor más pequeño ha cumplido su primer añito! Feliz cumpleaños Alejandro, echando la vista atrás que rápido ha pasado, parece que fue ayer cuando te vi por primera vez. He podido disfrutarte mucho, pero no niego que ha sido intenso y a veces agotador, sobre todo por las noches", admite la esposa de Jota Peleteiro junto a una imagen del pequeño Ale jugando con el globo con el número 1.

"Eres un torbellino lleno de energía y has dejado de ser un bebé demasiado pronto. Ahora viene una nueva etapa, que no me pilla de nuevas ya que gracias a tus hermanos he podido aprender mucho y se lo que me espera", reconoce entre risas y cierto alivio por no ser mamá primeriza. "Pero ahora nos toca seguir floreciendo a los dos, tu seguir creciendo feliz y lleno de energía como hasta ahora y yo aprender a mirarte un poco desde lejos. Tu mami te adora, siempre por y para ti", concluye la feliz mamá de madre numerosa.

Alejandro, que vino al mundo el 12 de julio de 2021, tiene a toda la familia encandilada, sobre todo a sus hermanos, que siempre se muestran muy cariñosos con él. Jessica Bueno ha completado la familia con la que tanto soñó y por la que dejó a un lado su profesión como modelo. La sevillana dejó a un lado sus compromisos profesionales para dedicarse por completo a la crianza y la educación de sus hijos junto a Jota Peleteiro. Y no puede ocultar su felicidad, aunque también haya días muy duros. "Reconozco que ha y temporadas que se hacen más duras que otras, creo que desde que nació Alejandro no he podido dormir seguido ni una noche, bueno para que engañarnos....más bien desde hace nueve años y fui madre por primera vez", admite con una gran sonrisa y reconoce que no sabría qué hacer sin ellos, "sin sus gritos, sus risas, sus llantos, sus besos y sus achuchones y ese mami, mami todo el rato".