Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, revela que padeció cáncer de tiroides

Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, ha revelado una noticia hasta ahora desconocida acerca de su salud en su libro de memorias que está a punto de salir al mercado. En el volumen, titulado Breaking History: A White House Memoir, el yerno del expresidente de Estados Unidos cuenta que mientras trabajaba como asesor en la Casa Blanca le detectaron un cáncer de tiroides del que tuvo que ser tratado. En el fragmento del libro que ha sacado a la luz The New York Times, Kushner cuenta que durante un viaje a Texas en 2019 (estuvieron visitando una de las fábricas de Louis Vuitton) el médico de la Casa Blanca le comunicó la noticia. "Tienes cáncer. Tenemos que operarte en seguida" fueron las palabras que recuerda Kushner. Le dijo entonces al facultativo que esperara y que no se lo dijera todavía a nadie, ni a su mujer ni al presidente.

Relata el marido de Ivanka, que igual que ella trabajó como asesor en la etapa de Trump en el gobierno, que afortunadamente la enfermedad fue detectada a en un estado inicial, aunque en la intervención tuvieron que extirparle "una parte sustancial de su tiroides". Comparte además que uno de sus temores era sufrir daños en el habla. La operación se realizó el viernes anterior a la festividad de Acción de Gracias. "De esa manera, estaría ausente el menor tiempo posible de la oficina. No se notaría mi ausencia. Es lo que quería" asegura, añadiendo que se trataba de un tema personal.

"Cuando pensaba en ello, me repetía que estaba en manos de Dios y de los médicos, y que lo que ocurriera estaba fuera de mi control. En aquellos momentos, me preguntaba si necesitaría otro tratamiento" escribe. Solo su mujer y algunos colaboradores cercanos conocían la operación, aunque cuenta Jared que Donald Trump se acabó enterando también. "Todo saldrá bien" apunta Kushner que le dijo. "A mí también me gusta mantener cosas como esta en privado. No te preocupes por el trabajo, lo tenemos cubierto" añadió Trump. El libro de memorias de Jared Kushner sale a la venta el próximo 23 de agosto.

Jared Kushner, de 41 años, e Ivanka Trump, de 40, se conocieron en 2007 y se casaron en octubre de 2009. Kushner, cuyos abuelos sobrevivieron al Holocausto, era en aquella época un empresario emprendedor que manejaba la firma de bienes raíces de su familia y el periódico New York Observer (que compró cuando tenía solo 25 años, en 2006). La pareja formó parte del gobierno de Trump desde que este llegó a la Casa Blanca en 2016 y al finalizar el mandato se trasladó a Miami, donde han mantenido un perfil discreto junto a sus tres hijos, Arabella Rose, de 11 años, Joseph, de 8, y Theodore, de 6.

Hace solo unos días se podía ver a la familia en el funeral celebrado en memoria de Ivana Trump, madre de Ivanka, que falleció el 14 de julio a los 73 años a causa de una desafortunada caída por las escaleras. En la ceremonia en su recuerdo estuvieron presentes sus tres hijos Eric, Donald Jr. e Ivanka, con sus respectivas parejas, así como Donald Trump, que fue con su actual esposa Melania y su hijo menor Barron.