Fernando Verdasco, con Ana Boyer y su familia en el 'sí, quiero' de su prima Laura y Mariano Conde

No podía faltar Fernando Verdasco a la boda de su prima Laura con Mariano Conde. El tenista que, como sus hermanas tiene una estrecha relación con la novia, ha ido acompañado de su mujer Ana Boyer, que iba espectacular con un vestido largo de tirantes verde con estampado en tonos dorados. No han trascendido demasiadas imágenes de la pareja en una jornada en la que los protagonistas absolutos han sido los recién casados, además de su hija Cayetana, que está a punto de cumplir un año. No les hemos visto hasta que Ana Verdasco ha compartido una fotografía con sus hermanos, Fernando y Sara, y su padre, José, que también ha protagonizado un bonito posado en blanco y negro con su sobrina.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Laura Verdasco ha dado el 'sí,quiero' este sábado en Madrid a Mariano Conde, un lutier que pertenece a la cuarta generación de artesanos guitarreros de Madrid desde 1915, cuyos instrumentos han tocado Bob Dylan, Paco de Lucía, Leonard Cohen o Lenny Kravitz. Tras la emotiva ceremonia, la fiesta se trasladaba al restaurante La Cañada en la localidad de Boadilla del Monte, donde daba comienzo el banquete y la posterior celebración en la que la música ha tenido un papel protagonista. No es para menos, teniendo en cuenta la vinculación de los novios con la familia Carmona. Juan es el marido de Sara y Marina, la hija de Antonio Carmona, es una de las mejores amigas de Laura. Por lo que han sido ellos los encargados de coger el micrófono y regalar una inolvidable actuación a los invitados.

Sara y Ana no solamente han acompañado a su prima en el día de su boda, sino que ha sido con ellas con las que la novia vivió sus últimos momentos de soltería. Las primas disfrutaron el viernes de un día de relax en un spa de Madrid. "La mejor forma para despedir mi soltería con mis pilares.Gracias por sorprenderme y por estar siempre a mi lado. Qué suerte teneros cerca. Os quiero", escribió Laura junto a una foto de las tres compartiendo risas mientras disfrutaban del balneario.

VER GALERÍA

Ana Boyer y Fernando Verdasco no dejan de encadenar bodas en un verano que están exprimiendo al máximo. Hace solo dos semanas era la familia Preysler la que se daba cita en Sotogrande para celebrar el enlace de Álvaro Castillejo, primo de Ana, que ¡HOLA! te contó en exclusiva. La hija menor de Isabel Preysler fue entonces una de las invitadas más alabadas por su estilismo, con permiso de su hermana Tamara Falcó y por supuesto de su madre, que deslumbró como madrina.