Los dos vestidos, el menú, el precioso papel de su hija... los detalles de la boda de Laura Verdasco, prima de Fernando

La familia Verdasco ha tenido el sábado una cita ineludible. Laura prima de Fernando Verdasco, ha dado el 'sí, quiero' a su pareja Mariano Conde, con el que tiene una hija, Cayetana, que está a punto de cumplir su primer año y ha tenido un destacado papel en la ceremonia. El enlace ha reunido a buena parte de la familia Verdasco, siempre muy unida, pero también a otros rostros conocidos, como Marina Carmona, hija mayor de Antonio Carmona y Mariola Orellana, que es una gran amiga de la novia.

La boda de Laura y Mariano se ha hecho esperar ya que la pareja esperaba casarse en julio de 2020, pero la pandemia les hizo aplazarla a septiembre de ese mismo año. Sin duda, un cálculo optimista ya que las restricciones derivadas de la crisis sanitaria huelga decir lo mucho que prolongaron. Finalmente, a la tercera va la vencida y la pareja por fin ha cumplido su sueño. Además, lo ha hecho con uan invitada con la que no contaban hace dos años: su hija. La pequeña ha sido la gran protagonista del día, con permiso de sus padres, ya que ha acompañado a su madre a altar en brazos de su abuelo y orgulloso padrino. La novia, emocionada, lucía un precioso vestido blanco de manga larga y escote a la espalda con cola y un largo velo.

Después del 'sí, quiero', la fiesta se trasladaba al restaurante La Cañada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Allí ha tenido lugar el banquete, con un delicioso menú que constaba de gazpacho de sandía, solomillo a la brasa con patata y de postre, panchineta con helado.Para disfrutar de la fiesta, en la que ha cantado Marina Carmona, junto a su tío Juan, la novia se cambiaba el vestido por otro diseño blanco, mucho más veraniego y cómodo para bailar toda la noche. Además, los novios han tenido más de un emotivo detalle con sus invitados, como la fotografía que ha mostrado Sara Verdasco en la que aparece con su prima y que Laura había dejado sobre su mesa.

Laura y Sara, más que primas son hermanas, o así se consideran. Siempre juntas en los momentos difíciles, cuando Sara sufrió un atropello en 2017, su prima fue uno de los mejores apoyos del matrimonio tras su atropello. Laura viajó a Miami para estar con ella durante su proceso de recuperación. "Siempre nuestros lazos estarán unidos.. si tu saltas yo salto contigo. Te quiero. Más que una prima una hermana", publicó junto a una foto del reencuentro. "Siempre serás mi hermana, gracias por todo lo que haces por mi... soy una afortunada", respondió Sara.

Aunque en las imágenes del enlace no se ve a Fernando Verdasco y Ana Boyer, su relación es también estrecha y Laura, quefue una de las invitadas a su boda, celebrada el 7 de diciembre de 2018 en la isla de Mustique, le dedicó estas preciosas palabras al tenista tras la ceremonia: "Has encontrado a la persona con la que quieres compartir el resto de tus días, y solo con ver tú sonrisa y tus ojos el día de tú boda, reflejaste que era el día más feliz de tu vida... no había imagen más bonita. Te quiero y te deseo hoy y siempre toda la felicidad".