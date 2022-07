Selena Gomez: los treinta grandes momentos de sus recién estrenados 30 años

El 22 de julio, Selena Gomez ingresa en el club de los treintañeros y por eso hemos querido recorrer su biografía a través de 30 momentos decisivos de su vida.

Un 22 de julio, pero de 1992, nace en Grand Prairie, Texas.

A los cinco años, sus padres se separan. Selena se cría solo con su madre, en un entorno humilde.

Lejos de lo que pudiera parecer, no tuvo una infancia feliz. Ha confesado en más de una ocasión que sufrió acoso escolar durante esta etapa de su vida.

En 2002 llega su debut en el mundo de la interpretación: tiene un papel recurrente en Barney y sus amigos, una serie infantil en la que coincidió con otra futura chica Disney, Demi Lovato.

Su debut en el cine llega un año más tarde, con un pequeño papel en Spy Kids 3-D: Game Over, la secuela de la saga que protagonizó Antonio Banderas.

Su aparición en 2006 en Las aventuras de Zack y Cody, una serie de Disney Channel, hace que arranque su carrera como estrella infantil. Un año más tarde protagonizaría la que sería su primera serie de éxito, Los magos de Waverly Place. Fue un éxito rotundo de espectadores que le procuró, además, premios y reconocimiento mundial.

En 2008, la revista Forbes la incluye en una lista de estrellas infantiles a las que seguir la pista: no se equivocaban.

Ese mismo año firma un contrato con Hollywood Records para grabar distintas bandas sonoras para Disney Channel. Despega así su carrera musical.

2008 es también el año en el que conocimos a su primer novio: Nick Jonas, de los Jonas Brothers, ex de Miley Cyrus. Romperían en 2009, aunque hay quienes aseguran que lo retomaron brevemente en 2010. Todos ellos, además de Demi Lovato, forman parte de una generación de estrellas Disney y hoy son casi irreconocibles.

Su primer grupo musical y… su gran amor

En 2009, rueda dos películas para Disney Channel: Programa de protección de princesas y Los magos de Waverly Place: vacaciones en el Caribe.

En agosto del mismo año se estrena Send It On, una canción de espíritu ecologista para Disney que interpreta junto a los Jonas Brothers, Demi Lovato y Miley Cyrus.

También en 2009 Selena decide formar un grupo musical, Selena Gomez & The Scene, que disuelve en 2012 para centrarse en la actuación.

Pero si un acontecimiento en ese 2009 marcó un antes y un después en su vida fue la actuación de un jovencísimo Justin Bieber, que la subió al escenario para cantarle One Less Lonely Girl. Se inició entonces una amistad que terminaría siendo su noviazgo más mediático.

En 2010 protagonizó Ramona & Beezus, su primera incursión en el cine (las otras películas eran telefilmes). Selena confiesa que al ver el tráiler le dieron ganas de llorar de la emoción.

En febrero de 2011, y tras varios rumores de relación con Bieber, ambos hacen su primera aparición oficial como pareja. Fue en un evento en el marco de los Oscar de aquel año.

Miley Cyrus se descolgó del proyecto Hotel Transilvania (iba a ser la voz de Mavis, la hija adolescente de Drácula) así que Selena, una gran actriz de doblaje, tomó el testigo. Corría el año 2012.

También en 2012 formó parte de un álbum tributo a la cantante texana Selena. Algo muy especial para Gomez, que se llama así en honor a ella.

En noviembre de ese mismo año llega la primera separación de Justin Bieber. Comenzaba así una sucesión de rupturas y reconciliaciones que acabó definitivamente en marzo de 2018.

Producción ejecutiva, su otra gran pasión

Al año siguiente se lanza un especial de Los magos de Waverly Place. Selena no duda en convertirse en productora ejecutiva del mismo. Esta faceta le procuró más tarde un gran éxito.

También en 2013 se estrena Spring Breakers, su primera película no infantil y que llegó a estar seleccionada en el Festival de Cine de Venecia.

Selena lanzó ese mismo año una colección cápsula para una famosa firma deportiva que ella misma diseñó, abriendo así una nueva faceta profesional.

En 2014, sus numerosas labores filantrópicas con Unicef le valen un reconocimiento en la gala Unite 4 Humanity.

2015 supuso un duro golpe para Selena: en octubre se retiraba de los escenarios y confesaba que padecía lupus, una enfermedad autoinmune.

Su regreso a la profesión fue por la puerta grande: se puso a las órdenes de Woody Allen para rodar Día de lluvia en Nueva York, junto a Timothée Chalamet. Se estrenó dos años después.

The Weeknd irrumpe en su vida

Ese mismo año, en uno de sus periodos de ruptura con Bieber, comenzó a salir con The Weeknd, quien más tarde, ya separados, confesaría que le dedicó el tema Call Out My Name, donde expresaba su dolor al verla junto a Justin solo unos días después de romper.

Su gran éxito como productora ejecutiva le llega en 2017 gracias a Por trece razones, uno de los grandes bombazos de Netflix.

El lupus provoca que precise un trasplante de riñón ese mismo año: su amiga Francia Raisa es la donante, y la imagen de ambas en el hospital se hizo viral.

En 2020 lanza Rare, su tercer (y hasta ahora, último) álbum de estudio como solista, aunque después sacó el EP Revelación, tras el cual confesó que quería dejar la música. La crítica aplaudió su disco más maduro.

En enero de 2021 sacó dos temas junto a Rauw Alejandro, el novio de Rosalía: De una vez y Baila conmigo.

En agosto de 2021 se estrena Solo asesinatos en el edificio, la serie con la que está arrasando actualmente y que acaba de estrenar capítulos. De hecho, su segunda temporada promete ser una de las grandes sensaciones de los premios Emmy.

