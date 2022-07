La familia Trump dará un último adiós a Ivana en un funeral cristiano

La muerte de Ivana Trump a los 73 años ha dejado a la alta sociedad de Nueva York conmocionada. Un fallecimiento inesperado que a muchos les ha impedido dar un merecido último adiós a la exmodelo. Por ello, sus hijos han organizado un velatorio público el próximo miércoles en Saint Vicent Ferrer, una iglesia católica que se encuentra situada cerca de su mansión en el Upper East Side. Una misa solemne que tiene previsto que dé comienzo a la una y media del mediodía según ha informado el medio estadounidense The New York Post. Se espera que hasta allí se acerquen familiares y amigos a despedirse y mostrar sus condolencias, pero, quien todavía no ha confirmado su asistencia ha sido Donald Trump, con quien Ivana estuvo casada desde 1977 a 1992. De la misma manera, fuentes cercanas al medio anteriormente citado han confirmado que con toda seguridad Melania Trump, la actual esposa del expresidente de los Estados Unidos, no asistirá al evento.

Sus tres hijos,Donald Jr (44), Ivanka (40), y Eric (38), a los que se les ha podido ver a lo largo de esta semana entrando al que fuera su hogar para recoger algunos de los enseres personales de su madre, han declarado que quieren que esta ceremonia sea una celebración a la vida, una manera de recordar la personalidad de una mujer fuerte, luchadora y con numerosos proyectos vitales que se vieron truncados a raíz de un fatal accidente doméstico, ya que, como se ha podido conocer a través de la autopsia, la causa de la muerte de la celebridad norteamericana fueron las lesiones que padeció tras caerse por las escaleras de su casa. Igualmente, los vástagos han indicado que en vez de flores destinen ese dinero a las protectoras de animales que se encargan de rescatar a perros, animal por el que la escritora sentía una gran pasión.

De la misma manera, Ivanka ha expresado que aún no sabe cuál será el lugar final para su madre, puesto que busca un sitio que esté a la altura de su progenitora, a la que en sus perfiles sociales ha definido como única en su clase, para su descanso eterno. Su buena amiga Nikii Haskell tampoco asume esta pérdida. En una entrevista con Extra TV, ha confesado que sentía las escaleras del hogar familiar como un peligro para Ivana, que, en los últimos tiempos, tenía algún problema que otro de movilidad. "Tenía unas escaleras muy hermosas, pero era imposible caminar. Eran muy estrechas en la parte interna de los escalones y más anchas por fuera. Siempre tuve miedo de que se cayera. No sé cómo pudo pasar".

Una vida apasionante en la que no faltó el romance, estuvo casada hasta en cuatro ocasiones, y la superación personal. Supo buscar su hueco en el mundo empresarial después de una infancia complicada bajo la represión comunista instaurada en la República Checa. En sus 73 años tuvo tiempo para sacar distintas colecciones de ropa y joyas, sector en el que tenía un gusto exquisito, e, incluso llegó a escribir varios libros y debutar como actriz en la película El club de las primeras esposas. Sin duda, una mujer polifacética que ha tenido que decir adiós demasiado pronto.