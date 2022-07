Elisenda Bou-Balust, premiada por la princesa Leonor, nos cuenta cómo fue su encuentro con la Familia Real

Elisenda Bou-Balust tiene 35 años y ha sido galardonada con el premio Fundación Princesa de Girona en la categoría de empresa por “ser un referente a nivel mundial en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y más concretamente, en el campo de la inteligencia artificial”. Fundadora de la start -up Vilynx, la primera adquisición de Apple en España, también ha sido colaboradora de la NASA el MIT y Google y ha tenido varios reconocimientos. Su carisma y su discurso dejaron huella en la entrega de reconocimientos que tuvo lugar hace unos días en una ceremonia que estuvo presidida por los Reyes y por sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Hablamos con Elisenda de su galardón, de su encuentro con la Familia Real, de juventud y talento.

¿Cómo se lleva ser reconocida como un referente mundial en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial?

En primer lugar este reconocimiento es un honor, no solo para mí sino para todo el equipo que había detrás de Vilynx. También supone una responsabilidad, ya que me permite llegar a más personas. Responsabilidad que cojo, para animar a las chicas a realizar estudios en carreras científicas y tecnológicas.

¿Cuál es el secreto para ser una empresaria de éxito con 35 años? ¿Qué fue lo más difícil?

Creo que en nuestro caso el éxito se debió a creer en una idea muy innovadora desde el principio, y tener la suerte de poder juntar a un equipo de personas muy brillantes que creían en esa idea y nos ayudaron a construirla. Lo más difícil fue seguir adelante en algunos momentos sin perder la ilusión y el propósito.

¿Lo tienen más difícil las mujeres jóvenes para trabajar en el campo de las ciencias o las tecnologías?

No creo que lo tengan más difícil, pero sí ocurre que hay menos mujeres en estos campos. Esto se debe a que no conseguimos animar a las chicas a estudiar dichas carreras.

¿Es la falta de confianza en sí mismas, el peor enemigo de las emprendedoras?

No sé si de las emprendedoras, pero he visto que a veces ocurre en chicas o mujeres jóvenes que sólo por el hecho de no haber hecho algo nunca, a veces piensan que no saben hacerlo o que no pueden hacerlo. El peor enemigo que tenemos a veces es no intentarlo.

¿Por qué parece que las ingenierías no atraen a las chicas?

Creo que un problema que tenemos, es el estigma que tienen las mujeres en ingeniería. En ocasiones, cuando vemos en medios de comunicación mujeres científicas o ingenieras, se las representa como personas poco sociables, con pocos intereses y aficiones fuera de su campo. Creo que eso hace que las chicas, cuando ven a estas mujeres, se sientan poco identificadas. Deberíamos enseñarles que se puede ser mujer ingeniera o científica y completamente normal, aunque parezca extraño decirlo así.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que aún no saben a qué les gustaría dedicarse?

Que las carreras científicas y técnicas, nos permiten afrontar los grandes retos del futuro como la salud, el cambio climático o la energía. Les diría que no piensen en qué quieren estudiar, sino a qué quieren dedicar su vida, y luego elijan la carrera que les pueda ayudar a conseguirlo.

Su discurso de agradecimiento en los Premios Princesa de Girona emocionó al auditorio. ¿Cómo consigue comunicar de una manera tan concisa y emotiva?

Qué ilusión, muchísimas gracias. La verdad es que los Premios Princesa de Girona son una oportunidad única para motivar a las generaciones que vendrán a resolver los grandes retos del mundo. Los chicos y las chicas representan la esperanza hacia el futuro. Ha sido para mi un honor poder dedicarles unas palabras.

Tuvo unas dedicatorias en catalán dirigidas a su madre y a su ciudad, Barcelona. ¿Siempre supo que quería volver tras años en Estados Unidos?

Sí. Porque para mí Barcelona es mi casa. Además, creo que tenemos un gran polo de talento aquí y que profesionalmente es una gran oportunidad para nuevas empresas.

¿Cuál fue el momento más emocionante de la ceremonia?

Estar sentada junto a María Hervás, Trang Nguyen, Claudia Tecglen y Eleanora Viezzer y poder compartir el momento de la ceremonia con estas mujeres a las que admiro.

¿Qué le dijeron los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía tras recibir el reconocimiento?

Los Reyes nos felicitaron a mí y al resto de premiadas y se interesaron por nuestras carreras y logros profesionales. Fue un placer poder compartir tiempo con ellos.

Su currículum es abrumador, ¿Algún proyecto apasionante en el horizonte?

Quizás para algunos no es apasionante, pero para mí, seguir aprendiendo cada día.

¿Sacaba buenas notas en el colegio? ¿Tenía alguna asignatura que se le atragantara?

Si, sacaba buenas notas. Siempre me han interesado mucho todas las disciplinas y tuve la suerte de que ninguna se me atragantara. Sí que disfrutaba especialmente de las asignaturas de matemáticas, ciencias y bellas artes.

¿Qué le gusta hacer a una empresaria de éxito cuando no está trabajando?

Disfrutar de la naturaleza. Me encantan las plantas y las aves. Siempre que puedo, cojo unos binoculares y me voy a la montaña.