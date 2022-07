Los motivos por los que esta boda es muy especial para Marta Lozano y Lorenzo Remohi

Este viernes Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón se han dado el sí quiero. Una emocionante ceremonia que ha sido la confirmación de 11 años de amor. Entre los invitados a este bonito enlace se encontraban dos de las personas más importantes en la vida de la pareja, Marta Lozano y Lorenzo Remohi, que pasaron por el altar hace tan solo un mes. Ambas influencers son grandes amigas desde que daban sus primeros pasos en el mundo de la moda, cuando, por pura casualidad, coincidieron en un evento. Desde entonces, han sido inseparables: han crecido juntas, compartiendo viajes, aventuras, han visto cómo su vida cambiaba: abriendo y cerrando etapas en lo personal y en lo profesional, para, finalmente, dar el gran paso del matrimonio prácticamente al mismo tiempo.

Por este motivo, horas antes de que Teresa se convirtiera en una mujer casada, la empresaria valenciana compartía con su comunidad de seguidores un emotivo texto en el que abría su corazón con su fiel compañera. "Mi Tere del alma. Necesitaría media vida para poder contar todo lo que me hace quererte de manera incondicional. Eres uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida, doy gracias al cielo porque un día el universo decidiera que tú y yo seríamos hermanas. Puesto que así te siento, como una hermana, que siempre está a tu lado, que siempre mira por tu bien, que te apoya y te cuida ante todo. Gracias de verdad gracias por darme todo lo que me das, creo que no eres consciente de lo feliz que me hace tenerte cerca. Te quiero mi Tesi. Te quiero infinito". Unas palabras que ya le había dedicado en privado el pasado 28 de mayo en su ceremonía, cuando le pasaba el relevo como novia al regalarle su ramo.

Un cariño que se ha reflejado en la preocupación que Marta Lozano ha tenido para que todo salga perfecto en el gran día de su buena amiga. La influencer ha estado todo el tiempo involucrada en los preparativos de la boda. Asumiendo el rol de guía, como buena hermana mayor, ha tirado de experiencia y ha aconsejado a Teresa en los momentos cruciales, como las pruebas del vestido, o, en la noche previa al enlace, amenizando la velada a los recién casados con diferentes sorpresas que los dejó con la boda abierta. Por este mismo motivo, han hecho un impás en su romántico viaje de novios para no perderse nada, ya que han estado presentes tanto en la preboda como en la ceremonia con un papel activo como testigos.

Marta Lozano y Lorenzo Remohi se casaron en una ceremonia celebrada en Jávea, rodeados de familiares y amigos, el pasado 28 de mayo. Entonces, Teresa le dedicaba a su mejor amiga un emotivo texto como ha ocurrido hoy a la inversa: "No puedo parar de llorar al imaginarte entrando en el altar. Gracias por tanto, mi Marti", decía la ya mujer de Ignacio Ayllón. "Por tu lealtad, por ser mi compañera, mi cómplice, mi apoyo y sobre todo mi familia. No tengo palabras para describir la emoción que siento al verte formar una familia junto a Lorenzo. Os deseo toda la felicidad del mundo. Y en cada paso que deis, aquí estaré", escribía, un gesto que le ha devuelto en esta emocionante jornada su gran amiga, que ha vuelto de Bora Bora para festejar el amor los cuatro juntos.