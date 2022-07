La reacción de Isabel Pantoja al preguntarle por las duras acusaciones de su nuera, Irene Rosales

Loading the player...

Las recientes palabras de Irene Rosales sobre su suegra, Isabel Pantoja, han causado una gran sorpresa. Habitualmente conciliadora, Irene ha hablado sin tapujos afirmando que la cantante "ha dañado psicológicamente" a Kiko Rivera y que no perdona que "no llame" a sus hijas, Ana y Carlota. Isabel, que reaparecerá este viernes en Madrid con motivo de las fiestas del Orgullo Gay 2022, ha sido preguntada sobre las declaraciones de Irene a su llegada al aeropuerto de Jerez de la Frontera. Dale al play y no te pierdas su reacción.

