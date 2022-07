Samantha Vallejo-Nágera le da el pésame a su excuñada, Paulina Rubio

Paulina Rubio está devastada tras la muerte de su madre, la popular actriz Susana Dosamantes, a consecuencia del cáncer de pancreas que le fue diagnosticado en febrero. La cantante de Ni una sola palabra, Y yo sigo aquí y Lo haré por tí ha recibido las condolencias de familiares y amigos de todo el mundo, entre ellos de su excuñada, Samantha Vallejo-Nágera, que le ha querido mandar unas palabras de consuelo. La hermana de Nicolás Vallejo-Nágera, exmarido de Paulina y padre de un hijo con la cantante, ha expresado su pesar. "Sí, [le envío el pésame]. Siempre cariño y admiración", ha señalado sobre la madre de la artista.

Susana Dosamantes era una laureada y conocida actriz en México. Sus primeros papeles en el cine fueron en las películas Los recuerdos del porvenir (1968), Remolino de pasiones (1970) y Río Lobo (1970), cinta protagonizada por John Wayne. Sin embargo más conocida gracias a sus papeles en las telenovelas de la cadena mexicana Televisa, en las que debutó en 1971 con el título Muchacha italiana viene a casarse. Llegaron luego Ana del aire, Lo imperdonable, Amanda enemiga y Eva Luna, entre muchas otras. Recientemente ha participado en Si Nos Dejan, donde encarna a doña Eva, papel que se ha convertido en uno de los preferidos del público.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera se casaron en 2007 en el parque turístico de Xcaret en México y de su unión tuvieron un hijo en común, Andrea Nicolás, que ya ha cumplido once años, y por el siguen luchando por la custodia desde que se separaran en marzo de 2012. Hace unos meses Colate, como le llaman sus conocidos, nos contaba su interminable batalla judicial con Paulina Rubio. Me ha demandado más de 50 veces... Este caso es interminable. Estaremos así hasta que se le acabe el dinero o hasta que el niño tome sus propias decisiones. que si soy un mal padre, que si soy nocivo...En mi caso, solo he intentado cambiar las condiciones para que mi hijo pueda ver a su familia".

La última voluntad de Susana Dosamantes

Paulina Rubio anunciaba con gran dolor la muerte de su madre. "Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna", escribió junto a una fotografía de la actriz.

Días después de su fallecimiento, su familia quiso cumplir con la última voluntad de la fallecida y después de celebrar un íntimo adiós en una funeraria en Miami, ciudad donde falleció, sus restos mortales fueron incinerados y sus cenizas han sido trasladadas a Ciudad de México, el lugar donde quería descansar para siempre. La cantante Paulina Rubio, acompañada de sus hijos, Nicolás, nacido de su matrimonio con Nicolás Vallejo-Nágera, y Eros, de su relación con Gerardo Bazúa, se despidieron de la actriz.