La presentadora Adela González, con el corazón roto por la muerte de un amigo

La presentadora Adela González ha tenido que abandonar su puesto de trabajo al frente del programa Sálvame tras haberse contagiado de coronavirus, como ella misma ha confirmado a sus incondicionales. Afortunadamente se encuentra bien como ha contado, con dolor muscular, pero dispuesta a retomar sus obligaciones profesionales en cuanto pueda. Un parón en el que ha tenido que afrontar una triste noticia, pues ha fallecido un vecino y amigo al que recuerda con muchísimo afecto. En sus perfiles Adela le ha rendido homenaje recordando con tristeza los pequeños momentos que compartían cada vez que ella iba a Bilbao y lo cariñoso que era con sus hijos. "Se me ha roto el corazón" asegura Adela explicando que al fallecido, Julio, de 65 años, no le habían puesto sala de visitas en el tanatorio porque no tenía familia.

VER GALERÍA

"Cada Halloween abrían su puerta cuando los niños, junto a todos sus amigos, pedían caramelos... y siempre tenían algo. Cada Navidad metían en el buzón una felicitación con un número de la Lotería del Niño y el deseo de una buena vida, de salud... Nosotros les preparábamos un bizcocho casero. Los niños les daban un beso y Julio y su madre, sonreían con la ternura propia del corazón" explica la presentadora, recordando además a su madre, también fallecida, con quien vivía. "Julio siempre con un comentario cariñoso. Te he visto en la tele. Qué tal la niña. Me duele la pierna, viene mal tiempo...con su voz ligeramente aflautada y una sonrisa" recuerda. Un tierno hilo que finaliza con una corrección, pues según cuenta Adela una de las amigas de Julio la ha contactado para explicarle que sí organizaron una despedida y que habrá un funeral en su memoria, algo que la alivia.

Loading the player...

Conoce a Adela González, el nuevo fichaje de 'Sálvame'

Sus seguidores se han volcado con la presentadora enviándole mensajes en los que lamentan su pérdida y reconociendo su generosidad al escribir estas líneas. Adela González llegaba el pasado febrero a Sálvame, poniéndose al frente del formato diario con cierto vértigo pero mucha ilusión. La presentadora vasca, con una trayectoria de más de veinte años y proyectos en cadenas como ETB y Telemadrid, afrontaba el nuevo reto con fuerza. "¡Con tanto vértigo como ilusión! ¡A por todas!" aseguraba entonces.

Tranquila y familiar, la comunicadora es un ejemplo de coraje y profesionalidad ante la adversidad, pues en mayo de 2020 perdió a su hija Andrea, de ocho años, que padecía un sarcoma de Ewing que le fue dianosticado en 2018. "Como yo, hay tantas madres y tantos padres que lo están pasando mal y que para ellos es el día a día (…) Me acuerdo de toda esa gente que está en el hospital recibiendo la quimio. Toda esa gente que, si ha conectado con nosotros y le hemos arrancado una sonrisa, pues habrá merecido la pena", dijo emocionada en declaraciones a Hola.com. La periodista tiene otro hijo Eneko.