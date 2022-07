Jaime Lorente se lesiona la córnea en un accidente de trabajo

Jaime Lorente ha sufrido un percance mientras trabaja que le ha ocasionado una grave y molesta lesión en el ojo derecho. El actor, de 30 años, ha compartido una imagen en la que muestra las secuelas de su accidente. "Os recomiendo que no os rajéis la córnea nunca", ha publicado. La foto es muy impactante y el intérprete murciano ha contado que tiene que hacer un alto en su agenda para recuperarse. No podrá estar presente en el festival Holika, que se celebra este fin de semana en Calahorra, algo que le ha entristecido enormemente. "Me da mucha pena no poder ir. Tenía unas ganas brutales de saltar en el escenario. Quiero agradecer a la organización todo su trabajo y esfuerzo. Espero que lo paséis de locos en el festi. Nos vemos el año que viene", ha dicho.

El actor de La casa de papel, Élite o El Cid también ha compartido con todos sus seguidores el parte médico. En él es donde se explica que la lesión ha sido consecuencia de "un accidente laboral" y que Jaime necesita "reposo", de ahí que haya suspendido todas las actividades que tenía previstas en los próximos días.

Además de actor y poeta, Jaime Lorente sueña con ser cantante. Según ha contado, la música no es un capricho y su deseo es poder compaginar esta faceta con el mundo de la interpretación. Recientemente veía la luz su primer EP como cantante y compositor, titulado La noche, y se mostraba muy feliz. Las cinco canciones que componen este trabajo musical llegaban en un gran momento personal para el murciano. El 7 de noviembre de 2021 Jaime se convertía en padre de un niña llamada Amaia con su pareja, Marta Goenaga. "Estoy en un momento muy dulce. Con mi enana estoy recordando mi infancia, la veo y digo: 'Es maravillo'", exclamó.

Jaime Lorente tiene una prometedora carrera por delante. Su próximo proyecto es la serie Cristo y Rey, la ficción basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años 80. El actor ha sido elegido para interpretar al domador en esta serie, que se emitirá en el prime time de Antena 3 y también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM. Belén Cuesta, por su parte, será la encargada de dar vida a la vedette.