¡Vuelven los Minions! No te pierdas el tráiler de 'El origen de Gru' La película estará en cines a partir del 1 de julio

Loading the player...

Este verano vuelve a los cines una nueva entrega de la saga de animación más exitosa de todos los tiempos en Minions: El origen de Gru. Prepárate para descubrir la historia de cómo el mayor supervillano del mundo conoció a sus emblemáticos Minions, formó la banda más villana de la gran pantalla y se enfrentó a la fuerza criminal más imparable jamás conocida. Y es que Gru (con voz en VO del nominado al Oscar Steve Carell) no siempre fue un genio del mal: mucho antes, no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa... y no le iba demasiado bien. Todo cambió cuando en su camino se cruzaron Kevin, Stuart, Bob, y Otto, un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado.

Cuando un infame supergrupo de supervillanos conocido como Los Salvajes 6 echa a su jefe, el legendario luchador Wild Knudillos (con voz en VO del ganador de un Oscar Alan Arkin), Gru, su más devoto fan, decide hacer la entrevista para que lo acepten como miembro. Los Salvajes 6 no quedan precisamente impresionados por nuestro diminuto aspirante a villano, pero Gru demuestra ser más astuto que ellos y acaba convirtiéndose en su enemigo mortal más odiado.

La película se estrena en cines este 1 de julio, convirtiéndose en el mejor plan veraniego para toda la familia. ¿Quieres un adelanto? Dale al play y no te pierdas el tráiler.