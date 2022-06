Todos los estreno de Netflix para esta semana

Con la llegada del verano Netflix nos trae una buena muestra de ficciones que hablan de amores de verano, el fin de la inocencia, así como la última parte (por ahora) de las aventuras del grupo de Hawkins en 'Stranger Things'. Tal vez la novedad más soprendente sea la biografía no autorizada de Whitney Houston, una ficción plenamente inspirada en su vida.

‘Beauty’ (29 de junio)

Aunque la serie no ha reconocido abiertamente que está profundamente inspirada en la vida de Whitney Houston, todos los personajes, la época y los acontecimientos que cuenta el nuevo proyecto de Netflix calcan la que fue la vida de Houston.

En este caso la protagonista se llama Beauty, una joven de Nueva Jersey con una voz prodigiosa que sobresale en el coro de gospel parroquial. Son los 80 y pronto le llega un contrato millonario para dar el gran salto a la industria. Sharon Stone encarna a la productora discográfica que tratará de convencer a sus padres de que esto es lo mejor para Beauty y para toda la familia. La madre recela completamente, pues tuvo malas experiencias con la industria musical, pero para el padre de Beauty esto significa la gran oportunidad que la familia necesita para salir de la precariedad.

Todo hasta aquí podría aplicarse por completo a la vida real de Whitney Houston, pero además Beauty será apoyada por Jasmine, una relación que sus padres desaprueban completamente. En el caso de Houston, Robyn Crawford fue la mujer que estuvo a su lado desde la más tierna juventud y que le acompañó como autora y asistente personal a lo largo de toda vida y carrera.

‘Stranger Things 4’, Volumen 2 (1 de julio)

El estreno de la nueva temporada de ‘Stranger Things’ está dividido en dos partes, así regresa la serie de los hermanos Duffer, la saga que más fama ha dado a Netflix desde que vio la luz en 2016. La primera mitad de esta temporada rompió todos los récords de la plataforma y se convirtió en la serie más vista de su historia, la nueva entrega de Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard y Noah Schnapp ha destronando al drama victoriano que copaba hasta ahora ese puesto, ‘Los Bridgerton’.

Los capítulos de esta segunda mitad de temporada tienen una larga duración que va creciendo según nos acercamos al final. El penúltimo dura 85 minutos, pero el capítulo final llega hasta las dos horas y media, todo un récord para una serie. De lo que no cabe duda es que la próxima temporada arrancará muy alto, sin embargo deberemos esperar hasta octubre de 2023 para conocer los nuevos secretos que nos depara.

‘Hola y adiós a todo lo que pasó’ (6 de julio)

El arranque de esta serie nos traslada a uno de los dilemas más importantes del primer amor en los Estados Unidos. Es común que los jóvenes norteamericanos opten a universidades fuera de su estado, y que llegado el momento de cursar la carrera deban abandonar durante un tiempo a su familia y amigos para sumergirse completamente en el ambiente universitario, probablemente a cientos de kilómetros de distancia.

‘Hola y adiós a todo lo que pasó’ adapta el best-seller juvenil ‘Hello Goodbye and Everything in Between’ escrito por Jennifer E. Smith y que nos sitúa en la difícil decisión de dos jóvenes de decirse adiós tras haber vivido un primer romance muy intenso. De hecho, la ficción nos sitúa en la última noche, antes de que sus caminos se separen definitivamente, pues ambos saben que la relación no podrá sobrevivir en la distancia.

Y si buscas algo parecido, también en el catálogo de Netflix encontrarás otra saga de novelas juveniles llevadas a la pantalla, en la segunda entrega de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, donde la protagonista se debate un dilema amoroso muy similar.

‘Las amistades peligrosas’ (8 de julio)

El título del nuevo estreno francés de Netflix no es casual, toma prestados algunos de los argumentos de la obra maestra de la literatura francesa del siglo XVIII y que Stephen Frears llevó a la pantalla en 1988 con Glenn Close, Michelle Pfeiffer, John Malcovich y Uma Thurman, aunque en este caso la acción transcurre en un instituto contemporáneo.

‘Las amistades peligrosas’ nos traslada a la historia de Célène, una joven de gran corazón y enorme sensibilidad que prefiere la profundidad de la lectura antes que el ajetreo de las redes sociales. Está profundamente enamorada de su novio y apuesta por el amor verdadero y eterno, como el de las novelas que lee. Sin embargo, Célène deja París y comienza el nuevo curso en un instituto de Biarritz, lejos de su pareja. Allí será objeto de la apuesta de los chicos más populares, que optarán a conquistarla solo por jugar.