Dani Moreno ('El Gallo' de Los40) presume de hija... ¡y es igualita a Dua Lipa!

Millones de personas le escuchan cada día a primera hora de la mañana en Anda Ya. Dani Moreno, más conocido como 'El Gallo' de Los 40, lleva al frente del morning show número uno en España desde 2014 junto a su inseparable compañera Cristina Boscá, con la que siempre consigue sacarnos una sonrisa y hace más llevaderos los madrugones. Es, sin duda, uno de los presentadores de radio más populares del panorama nacional, sin embargo, se sabe muy poco de su vida privada. De hecho, en alguna ocasión ha hablado de su hija, pero no ha sido hasta esta semana cuando les hemos visto acudiendo juntos a un evento público por primera vez.

- Las imágenes de Ben Affleck tras el accidente de coche de su hijo

VER GALERÍA

El también DJ no quiso perderse la presentación de la nueva película Minions: el origen de Gru, que tuvo lugar en Madrid. Fue un estreno muy familiar y muchos de los asistentes llevaron a sus hijos. En su caso, Dani Moreno acudió con Paola, que el pasado mes de marzo cumplió 19 años. Así de sonrientes posaron ante las cámaras y pudimos comprobar que, a pesar de ser muy joven, Paola es una chica con mucho estilo.

- El lapsus de Cristina Boscá al recordar su boda: '¡Me casé con 18 años!'

Para la ocasión, combinó un top de color amarillo con unos pantalones anchos de rayas, además de botas con plataforma. La hija de 'El Gallo' llevaba también un maquillaje muy llamativo, con un original eyeliner, y presumiendo de melena bicolor. Se trata de una tendencia que han llevado muchas celebrities, como es el caso de Aitana, Danna Paola, Billie Eilish o Dua Lipa, a quien su padre dice que se parece mucho.

VER GALERÍA

"¡¡@paola_mp3 es oficialmente 'la doble' de @dualipa!! ¿No os parece?", escribió el presentador y DJ hace un tiempo junto a esta comparativa en blanco y negro que demuestra que son idénticas. Sus fans no tardaron en reaccionar y comentaron: "¡Brutal!", "Es clavadita", "Pensé que era la misma persona", "Qué guapa es tu hija, Gallo", "¿Quién es quién?" o "¡Pero Paola es más guapa!".

- Pauline Ducruet y su mensaje a Dua Lipa: 'Mi madre lo hizo primero'

Como decíamos, no es habitual que Dani hable de su faceta privada, pero en estos años ha hecho algunas excepciones. Cuando su hija alcanzó la mayoría de edad, el conductor de Anda Ya le dedicó un precioso mensaje a través de las redes sociales. "¡Hoy cumple 18 añazos! ¡Es nuestra vida! ¡Buena persona y con una personalidad arrolladora!", escribió. Más recientemente, en el Día del Padre de 2021, Paola sorprendió a su padre en directo y entró en su programa para darle las gracias por todo lo que ha hecho por ella. "Has sido el padre mejor del mundo durante estos 18 años que has tenido que aguantarme. Gracias a ti he aprendido muchísimas cosas y sé que seré una mujer que podrá conseguir todo lo que me proponga. Me lo he pasado muy bien en todos esos momentos que hemos pasado, desde ver nuestras series, a dar paseos por el Retiro o hacer tonterías juntos", dijo. Al escucharla, 'El Gallo' no pudo evitar la emoción y rompió a llorar.

VER GALERÍA

Otro curioso parecido

Dani Moreno dice que Paola se parece a la cantante Dua Lipa, pero su hija también ha querido sacarle un curioso parecido. Durante el estreno de la nueva película de los Minions, la joven puso una foto del personaje principal, Gru, y dijo a sus seguidores: "Vosotros estáis pensando lo mismo que yo, ¿verdad?". Y es que lo cierto es que, al ver esta imagen, el presentador se parece bastante a Gru cuando era pequeño. ¿Qué habrá opinado el propio Dani Moreno de la simpática comparación que ha hecho su hija?