Quienes son los 'primeros caballeros' que se sumarán a las visitas organizadas por doña Letizia

El programa de acompañantes paralelo a la Cumbre de la OTAN, del que la reina Letizia es la anfitriona y organizado para los y las consortes de los dirigentes que a ella asisten, es una oportunidad única para dar a conocer a España al mundo. Se trata de un evento tradicional en las cumbres de la Alianza Atlántica (si bien hasta ahora se llamaba ‘programa de cónyuges’) en el que cada vez hay más hombres. En esta ocasión, podremos ver a Gauthier Destenay, marido del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, y a Peter Konečný, novio de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová.

Gauthier Destenay, el arquitecto que rompe moldes

Gauthier Destenay, arquitecto belga, con la naturalidad de la que suele hacer gala, ha roto moldes no solo en su país, Luxemburgo, sino en toda Europa, al casarse con el primer jefe de Gobierno, Xavier Bettel, en activo que declaraba abiertamente su homosexualidad en la UE. Fue precisamente en otra cumbre de la OTAN, la que tuvo lugar en Bruselas en 2017, cuando Destenay acudió por primera vez a un acto internacional como pareja del Primer Ministro.

Era el único hombre en el retrato oficial de las parejas de los mandatarios y acaparó todas las miradas, aunque él y Bettel ya llevaban por aquel entonces dos años casados, que se sumaban a otros cinco que estuvieron juntos en una unión civil similar a lo que en España es una pareja de hecho.

A su boda, que la ofició la alcaldesa de Luxemburgo, asistieron unos 250 invitados, entre ellos, importantes personalidades del país. Además, la pareja ha ido junta a importantes eventos, como el enlace del Gran Duque heredero de Luxemburgo y la princesa Stéphanie, pero fue en aquella cumbre de 2017 cuando la prensa internacional se fijó en ellos.

Fue Gauthier quien pidió matrimonio a Xavier en agosto de 2014 y el Primer Ministro no dudó la respuesta. "Tengo sólo una vida y no quiero esconderla", diría después en una entrevista a Los Angeles Times. Y, desde entonces, siempre que aparecen juntos públicamente, es raro no verlos a los dos con una sonrisa.

Peter Konečný, el hombre que llegó a la vida de la Presidenta con discreción

Al contrario que Gauthier Destenay, la presentación oficial de Peter Konečný como pareja de la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová, fue casi obligada. Llevaban dos años de discreto noviazgo cuando la campaña a las elecciones presidenciales y la popularidad cada vez mayor de la entonces candidata despertara cada vez mayor interés en los votantes por su vida privada. Divorciada y con dos hijas, los medios de comunicación la fotografiaron en compañía de Konečný, que finalmente apareció en un acto electoral con una camiseta en la que se podía leer: "El primer amigo de la República de Eslovaquia".

Fue una especie de confirmación oficial de su relación, puesto que ‘amigo’ en eslovaco viene a ser algo así como 'compañero de vida'. Según dirían ellos mismos a los medios locales, Čaputová quiso mantener una mayor discreción por sus hijas, que entonces eran unas adolescentes. Desde que en marzo de ese año la ahora presidenta eslovaca se viera obligada a confirmar que Peter y ella se estaban conociendo en una entrevista televisada, fueron apareciendo juntos cada vez en más actos públicos.

Tres años después, ya con la relación totalmente asentada, Konečný acude al programa de acompañantes. Peter, de 55 años, es un artista con clara vocación humanista: músico de jazz, poeta y fotógrafo, además de traductor, pero fue su faceta de fotógrafo de una agencia de publicidad la que le acercó a Zuzana.

Él la escribió porque había visto las imágenes de ella en la web y en las redes sociales de su partido y no le parecían precisamente buenas, así que se ofreció a hacerle otras mejores. De hecho, las que él le hizo serían las oficiales de la campaña electoral que la llevarían a la presidencia del país.