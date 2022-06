Muere la actriz de 'Ley y Orden' Mary Mara ahogada en un río de Nueva York

El mundo de la interpretación ha sufrido un duro golpe debido a la trágica muerte de la acrtiz Mary Mara. La intérprete de 61 años ha fellcido ahogada en el río San Lorenzo den Nueva York a los 61 años. El cuerpo fué encontrado el 26 de junio según ha confirmado la policía de la zona. Ha sido su manager, Craig Forfman, quién informó a CBS News del fallecimiento de la artista. Mary se hospedaba en la casa de verano de su hermana antes de que se produjese el accidente. Según ha declarado la policía: 'Las investigaciones preliminares sugieren que Mara murio mientras nadaba'. En el informe médico inicial no se refleja que el cuerpo de la actriz mostrara signos de violencia, pero la Oficina del Médico Forense del Condando de Jefferson tendrá que determinar la causa oficial de la muerte mediante una autopsia y de momento la investigación sigue en curso.

Mary Mara era una actriz de cine y televisión estadounidense. Nació en Syracusa, Nueva York, asistió a la Universidad Estatal de San Francisco y a la Escuela de Arte Dramático de Yale. Su primer papel fué para la película 'The Preppie Murder' en 1989 y desde entonces no ha dejado de trabajar. Se hizo conocida por su papel principal como la inspectora Bryn Carson en 'Nash Bridges' y sus apariciones en 'Ley y Orden' y 'Urgencias'. Además apareció como actriz invitada en múltiples series como 'Mentes Criminales', 'Bones', 'Shameless' o 'Lost' entre otras. A parte del cine y la televisión, también ha trabajado en el teatro en varias producciones del Manhattan Theatre Club de Nueva York Kindertransport y del New York Shakespeare Festival. Su última aparición fue en la película 'Break Even' en 2020.

Su manager, que se encuentra devastado, ha querido dedicarle unas últimas palabras: 'Mary fue una de las mejores actrices que he conocido. Todavía recuerdo verla en el escenario en 1992 en ‘Mad Forest’ en Broadway. Era eléctrica, divertida y una verdadera persona. Todos la amaban. La extrañaremos'