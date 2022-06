La confesión más dura de Ireland Baldwin

Ireland Baldwin ha sorprendido a su comunidad de seguidores al hablar de uno de los episodios más traumáticos de su adolescencia. "No era mi intención contar esta historia hoy, pero, cuando era adolescente, fui víctima de una violación estando completamente incosciente y esto es algo que cambió por completo el curso de mi vida", ha relatado la joven modelo de 26 años visiblemente emocionada y con lagrimas en los ojos al echar la vista atrás. La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger ha declarado que comparte esta parte de su historia, hasta ahora desconocida, como muestra de solidaridad con todas las mujeres que, por desgracia, han tenido que pasar por una experiencia similar a la de ella. "Ver a tantas mujeres valientes compartir sus historias, me hizo pensar en cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado embarazada y si hubiera tenido que criar a un bébe con todo lo que me estaba pasando por aquellos momentos", ha confesado haciendo referencia a la última decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de derogar el derecho al aborto.

Durante muchos años, la modelo guardó este secreto para sí misma, tan solo conocía los hechos la enfermera que la trató de las lesiones aquella noche, lo que le hizo entrar en un bucle de conductas autodestructivas. "Empecé a salir mucho más, a tomar sustancias y a tener relaciones tóxicas para intentar distraerme de todo aquello lo máximo posible". Ha explicado en referencia a todos los factores que acabaron por retirarla durante un tiempo de la vida pública para poder centrarse en quererse y recuperarse de estos problemas. Una época que no podría entender sin el gran respaldo que encontró en todos sus seres queridos. "Me elegí a mí, tengo suerte de ser una persona con recursos y pude salir de todo eso, pero fue algo que le hizo mucho daño a mi familia".

Una forma de ser que ya nada tiene que ver con la actual. En estos momentos, Ireland se encuentra completamente centrada en su carrera profesional. Además, de tener una vida personal consolidada en Oregón, puesto que allí vive con su novio, con quien mantiene una relación de lo más discreta, y ha formado su particular hogar en el que también cuentan con seis perros. De la misma manera, la joven ha sido un gran apoyo para su padre, tras el trágico accidente en el rodaje de Rush en el que perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins, cuando el actor disparó una pistola que se presuponía que debía ser de atrezo.

De la misma manera, Ireland siempre se ha mostrado como una gran defensora de la salud mental y ha hablado en diversas ocasiones en sus perfiles sociales, donde es muy activa, de sus problemas de ansiedad, así como del body positive, lanzando mensajes defendiendo la belleza de todo tipo de cuerpos y tallas, ya que este es un tema por el que también ha sido muy criticada por sus detractores.