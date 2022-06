El motivo por el que Fernando Tejero estará 'eternamente agradecido' a Dani Martín y su familia

Fernando Tejero dejó su Córdoba natal, donde trabajaba como pescadero, para estudiar interpretación en Madrid. Quería ser actor y lo consiguió, pero sus primeros años en la capital fueron muy duros. "Yo vivía una pensión en la calle Doctor Cortezo que me costaba mil pesetas la noche y la verdad es que era una pensión decadente con una habitación que daba a un patio interior que subía una peste a calamares fritos", ha recordado en una entrevista concedida a Mara Torres, de Cadena Ser.

Afortunadamente, se cruzó en su camino el cantante Dani Martín, que en aquel momento también estudiaba Arte Dramático, y fue su salvación. "Éramos compañeros de clase y un día se presentó en la pensión con un billete de 10.000 pesetas que se lo había dado su madre para mí y me dijo que me fuera a vivir con ellos a Algete", ha contado. "Supongo que él vio aquella pensión y no le parecía bien que su amigo estuviese allí", ha añadido.

El actor aceptó la invitación de su amigo y su situación cambió por completo gracias al cariño de Manolo y Carmen, los padres de Dani Martín. "Me sentí como un hijo más. Carmen y Manolo, a los que quiero muchísimo, son mi segunda familia. Aquí en Madrid me trataron maravillosamente e incluso pasé algún fin de año con ellos. Les compraban regalos a sus hijos y yo, como me consideraban otro hijo, también tenía mi regalo. Les estaré eternamente agradecido a esa familia porque para ellos, a día de hoy, sigo siendo un hijo más", ha dicho emocionado.

También ha compartido con todos los oyentes la historia de Woody, el perro que le regaló Dani Martín, una muestra más de la gran amistad que mantienen. "Fue a hacer un videoclip a Londres y me trajo a Woddy, y fue mi compañerito durante diez años, pasó conmigo penas y alegrías, y era un perro al que conocía toda la profesión porque yo me lo llevaba a todas partes, era como una prolongación mía. Woddy era mi amigo, y le puse Woddy por Woddy Allen, que es uno de mis directores favoritos".

El cantante, por su parte, siempre ha tenido buenas palabras para Fernando Tejero. "Es un gran amigo que estuvo viviendo conmigo, con mi madre y mi hermana en casa y nos hizo muy felices con sus historias", dijo en una de sus últimas a El Hormiguero. Además, sorprendió a los espectadores imitando al actor.