Tres horas de concierto y un dúo con Bruce Springsteen: Paul McCartney, incombustible a sus 80 años

"The show must go on". El espectáculo debe continuar cantaba Freddie Mercury, verso de una mítica canción que bien podría atribuirse a otro veterano intérprete que sigue más en activo que nunca. El festival de Glastonbury celebrado en el Reino Unido fue testigo de una de esas ocasiones que ya formará parte de la intrahistoria de estas convocatorias, que siempre son escenario de curiosos encuentros y emocionantes dúos. En este caso el protagonista con mayúsculas fue Paul McCartney que, a sus 80 años recién cumplidos (el 18 de junio), demostró que la edad no está en absoluto reñida con el talento y la fuerza. El ex Beatle dio una auténtica lección en el Piramid Stage tocando 35 canciones en casi tres horas de potente directo en el que repasó algunos de los temas más conocidos de Los Beatles. La crítica se rindió a sus pies y los fans, unos 100.000, le regalaron un improvisado "cumpleaños feliz" entonado a capella en medio de apasionados vítores.

Entre los clásicos rescatados del catálogo de los de Liverpool, sonaron Can't by me love, Love me do, Blackbird, Helter Skelter, Let it be y Hey Jude. La apoteósis llegó con I've got a feeling, que tocó a dúo con un John Lennon virtual. "Estoy cantando con John otra vez, estamos otra vez juntos" exclamó emocionado. "Cuando canto temas de los Beatles, todo esto se enciende como un cielo con estrellas" añadió. Tocó además el ukelele de George Harrison a modo de homenaje a su compañero e incluyó temas más actuales como Come on to me. No serían esas sin embargo las únicas sorpresas que tenía guardadas pues entre bambalinas esperaban Bruce Springsteen, de 71 años, y Dave Grohl (por primera vez desde la muerte del batería de los Foo Fighters Taylor Hawkins), junto a los que tocó I wanna be your man y I Saw Her Standing There respectivamente.

El conocido como The Boss, otro de los músicos cuya carrera no parece próxima a su fin deseó a su compañero "otros gloriosos 80 años".

McCartney se ha convertido así en el artista de más edad en actuar en el certamen en sus 52 años de historia, alcanzando un auténtico hito. A los más de 100.000 espectadores que le aplaudieron en directo se unieron cerca de 4 millones más que sintonizaron el certamen desde casa. Glastonbury se convirtió un año más en cita imprescindible para los amantes de la música con las actuaciones de Noel Gallagher, Billi Eilish, Lorde, Kendrick Lamar, Diana Ross, de 78 años, y Herbie Hancock, de 82. Entre los rostros conocidos que se pasearon por el recinto situado en Somerset se pudo ver a Olympia de Grecia y Beatriz de York, con su marido Edoardo Mapelli.

Paul McCartney encara los ochenta enamorado y en un momento profesional, a la vista está, inmejorable. Lleva quince años junto a su mujer Nancy Shevell, con quien se casó en 2011 en Londres. Nancy, de 62 años, llegó a su vida en medio de su duro proceso de divorcio de su segunda mujer Heather Mills, con quien fue padre por quinta vez de una niña Beatrice, que tiene ya 18 años. Paul acaba de poner fin a una gira de conciertos llamada Got Back,que recorrió diversas ciudades de Estados Unidos. En estos shows demostró también que tiene energía de sobra para seguir entreteniendo a sus incondicionales. Hace solo unos meses, en otoño de 2021, comentaba el artista que no pensaba todavía en la retirada. "No estoy viejo y no me retiro" aseguró. Ya lo dijo él mismo en otra ocasión: su jubilación llegaría cuando dejara de divertirse. Y por lo que parece no ha dejado de hacerlo.