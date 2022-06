Eva y Jokin, la pareja de 'MasterChef 10', afianzan su relación fuera del programa (y lo suyo va muy en serio)

Eva y Jokin están hechos el uno para el otro, o al menos eso es lo que parece y ellos mismos se encargan de transmitir a diario desde que comenzara su romance. Los concursantes de MasterChef 10 iniciaron en el popular concurso culinario una historia de amor que sigue viento en popa a toda vela fuera de los platós, a juzgar por la cantidad de planes que hacen juntos. La pediatra valenciana de 29 años y el gestor financiero de 30 se muestran inseparables y no paran de viajar de un lado a otro por el territorio nacional, compartiendo todo tipo de experiencias que ponen de manifiesto la fuerte conexión que hay ente ellos. Además, son frecuentes los mensajes de cariño que se dedican públicamente cuando presumen de sus románticas citas que viven con gran intensidad. Los hemos visto en Menorca, donde se inmortalizaban dándose un beso sobre un acantilado con el atardecer de fondo, o en ciudades como Barcelona. No podía faltar el verles en las respectivas tierras que les vieron nacer, y recientemente Eva se desplazaba hasta Euskadi.

Allí conocía en persona a la familia de su novio en lo que él calificaba como un "fin de semana espectacular". No solo eso, sino que la pareja iba a la boda de unos amigos de Jokin y él aprovechaba para enseñarle a su pareja lugares como Aizarnazabal y Zumaia. "No puedo estar mas contento de tener a la mejor chica del mundo a mi lado", le escribía él a su novia en esos días. Posteriormente, el todavía aspirante a MasterChef era quien visitaba Valencia para alegría y felicidad de su amada. "Hemos comido genial, bailado, reído, compartido momentos con la gente que más quiero y sobrevivido a la ola de calor", contaba ella. De cara al verano que ya está aquí, tienen pensado salir de España en agosto e irse a la conocida Riviera albanesa, un destino europeo emergente que ofrece fortalezas medievales, montañas y lagos inmensos pero, sobre todo, su hermoso litoral repleto de calas, pueblos y playas. Hace poco más de un mes, Eva y Jokin podían hacer público que su idilio iba muy en serio, ya que ella era expulsada de las cocinas mientras él sigue peleando por lograr el triunfo. "No os podéis imaginar lo mucho que nos ha costado mantenerlo en secreto", confesaba la pediatra.

Además, Eva explicaba que tenía ya una banda sonora que le recordaba a Jokin: Si estás tú, del grupo Delaporte. "Adoro este tema y lo descubrí justo al salir del programa, así que para mí siempre será nuestra canción", señalaba. Rememorando su paso por el talent show, el coqueteo entre ellos era más que evidente en todas las pruebas y dio pie a numerosos comentarios entre sus compañeros. De hecho, algunos no apostaban por esa historia de amor y creían que era solo una estrategia para mantenerse en liza. No fue hasta la eliminación de ella cuando se dejaron llevar por sus sentimientos, y lo hacían ante el asombro del jurado. "Uno viene a MasterChef y de pronto surge la chispa y encuentra el amor", comentaba Pepe Rodríguez al ver la escena. Cuando no les quedó más remedio que separar sus caminos, en la emisión del pasado 16 de mayo, la concursante decía entre lágrimas que se llevaba el mejor premio a casa: su chico. Jokin, por su parte, le respondía con una frase no menos pasional: "Voy a intentar ganar por ti", expresó.

