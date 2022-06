La icónica Samantha Fox se casa con su novia Linda Olsen en una boda de mucho brillo y tintes nostálgicos

La cultura pop de mediados de los 80 y principios de los 90 no se entiende sin ella, una mujer que además de reventar las pistas de baile de medio mundo con sus canciones se convirtió en toda una sex-symbol de la época. Samantha Fox, indiscutible icono de varias generaciones, ha vivido a sus 56 años uno de los días más felices de su vida. La cantante británica se casaba este fin de semana con su pareja Linda Olsen en una ceremonia de mucho brillo y tintes nostálgicos que ha celebrado en la localidad de Loughton, en el condado de Essex, donde no faltaba absolutamente de nada. El King's Oak Hotel acogía una colorida fiesta con decoración floral, tal y como podemos comprobar en las imágenes, a la que asistían familiares y amigos de la pareja. Un festejo donde ambas lucían para la ocasión el clásico vestido blanco de novia -con pedrería o bordados- y una de ellas llevaba el tradicional velo.

Durante la celebración, nos dejaban las clásicas estampas de este tipo de ceremonias como era su llegada en el coche nupcial, ponerse los anillos, besarse, cortar la tarta de tres pisos, brindar y dar el primer baile. La intérprete de hits como Touch me o Nothing’s gonna stop me now no escondía su felicidad y emoción en esta fecha, después de prometer amor eterno a la persona con la que lleva saliendo desde hace más de un lustro. Su ya esposa, que es de Noruega y tiene dos hijos de una relación anterior, también disfrutaba al máximo de esta cita donde la música era otra de las grandes protagonistas. Nada menos que dos ganadores del Festival de Eurovisión actuaron en la boda para deleite de los presentes, por un lado Katharina Leskanich de la mítica banda Katrina and the Waves, además de los nórdicos Elisabeth Andreassen y Hanne Krogh del grupo Bobbysocks.

Samantha Fox y Linda Olsen se han dado un "sí, quiero" que llevaban esperando mucho tiempo, puesto que se comprometieron en febrero de 2020 y tuvieron que ir retrasando el enlace por culpa de la pandemia. La que fuera ídolo de masas y concursante de Big Brother Celebrity vivió una trágica experiencia con su anterior pareja, la representante Myra Stratton, que murió en 2015 a causa de un cáncer. La artista también fue noticia recientemente tras desvelar que pronto pasará por el quirófano tras detectarle un pequeño bulto en la garganta. "Cuando lo vi me asusté mucho y pensé que podía ser un tumor en las cuerdas vocales", relataba a The Sun. "El médico me dijo que teníamos que extirpar eso lo antes posible, mientras yo seguía en estado de shock y mi novia se echó a llorar", añadía. La también actriz y modelo, que hace décadas vivió un sonoro y fugaz romance con el torero Rafa Camino en nuestro país, ha tranquilizado posteriormente a sus fans asegurando que todo va por buen camino y el problema de salud no irá a más.