Así es la nueva vida de Samantha Fox, la cantante que causó furor en los 80 y que vive su momento más complicado

A finales de los años 80 la cantante británica Samantha Fox alcanzó la fama a nivel mundial. La artista, que ahora tiene 55 años, sigue vinculada al mundo del espectáculo aunque no con la misma intensidad que entonces, además, su vida acaba de dar un giro radical ya que desde hace unos días, ha tenido que suspender todo tipo de compromisos profesionales con motivo de un problema de salud del que aún desconoce la gravedad. En declaraciones al medio británico The Sun, Samantha Fox ha asegurado que: 'Solo rezo para que todo esté bien'. ¿Quieres conocer más detalles de esta noticia?, ¿saber cómo es la vida en la actualidad de la cantante que hizo famoso el tema Nothing's gonna stop me now?¡Dale al play!

