Carlos de Habsburgo contrae matrimonio con la condesa Christian Reid en Portugal y rodeados de sus íntimos

Un nuevo capítulo comienza a escribirse en la vida de Carlos de Habsburgo-Lorena. El archiduque austríaco, que tiene 61 años, ha contraído matrimonio con la condesa Christian Nicolau de Almeida Reid, con la que mantiene una discreta relación que hicieron oficial en público por primera vez hace doce meses. Ha sido el propio pretendiente al trono del desaparecido imperio Austrohúngaro quien ha confirmado en Kronen Zeitung que ha dado este importante paso. "Es una mujer maravillosa. Ahora es mi maravillosa esposa”, ha dicho sobre la empresaria portuguesa a la que ha dado el "sí, quiero" precisamente en el país luso.

Fiel al hermetismo que rodea su vida privada, el nieto del último emperador de Austria- Hungría y jefe de la Casa de Habsburgo no ha especificado la fecha en la que la empresaria y él se convirtieron en marido y mujer. Tampoco han trascendido detalles del gran día como el lugar exacto en el que fue la boda, dónde la celebraron o las personas que estuvieron con ellos en esa inolvidable celebración. "Siempre he tratado de mantener mi vida privada en privado, por eso solo nos casamos en el círculo más cercano”, ha indicado. Tiempo atrás definía a la persona que lo ha enamorado como "culta y sensible".

La mujer con la que ahora comparte su vida el que fuera yerno del barón Thyssen forma parte de una de las familias más importantes de Oporto al ser hija de la aristócrata lusa Elsa Andresen Nicolau de Almeida y del empresario anglo-portugués Robin Reid, que convirtió la citada ciudad ciudad en un referente mundial en el negocio del vino en la década de los 70 . Además, fue vicepresidente de la cámara de comercio anglo-portuguesa y recibió la Orden del Imperio Británico. Christian Reid y sus hermanas, Wendy y Joanna, despuntaron en la música al formar un grupo de música pop en los años 80.

El archiduque y la empresaria hicieron oficial su relación hace justo un año acudiendo a su primer acto público en España: la presentación del libro Memorias de un periodista, de Ramón Pérez-Maura, que tuvo lugar en Madrid y donde coincidieron con los reyes Simeón y Margarita de Bulgaria o los príncipes Kubrat y Carla de Bulgaria. Ya entonces quedó patente la gran conexión y el entendimiento que mantienen. Ambos comparten intereses y aficiones y además el aristócrata está vinculado con la tierra que vio nacer a su ya mujer y también con la vitivinicultura. Cabe recordar que su abuelo, el emperador Carlos, falleció en Madeira mientras que su abuela, la emperatriz Zita, tenía importantes viñedos en el castillo de Schloss Johannisberg (Alemania).

Su anterior relación

Se trata del segundo matrimonio para Carlos de Habsburgo-Lorena, quien estuvo casado con Francesca Thyssen-Bornemisza, la coleccionista y mecenas que es hija del recordado barón Heinrich Thyssen- Bornemisza. Contrajeron matrimonio en 1993 y decidieron emprender caminos separados en 2003, firmando su divorcio cuando sus hijos llegaron a la mayoría de edad. Durante su relación fueron padres en tres ocasiones, teniendo a Eleonore, Ferdinand y Gloria. Precisamente la felicidad de sus hijos los mantiene unidos ya que es su prioridad y han seguido viéndose en citas tan señaladas como el enlace de su primogénita, ahijada de la infanta Pilar, con el piloto belga Jérome D’Amborsio, que tuvo lugar en Mónaco. También están ambos muy orgullosos de la carrera de su hijo como piloto de automovilismo.