Rocío Carrasco sigue los pasos artísticos de su madre en plena polémica familiar

En medio de todas las polémicas familiares que se están contando en En el nombre de Rocío, la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado ha decidido divertirse y atreverse a participar en el Sálvame Mediafest 2022 el próximo miércoles 22 de junio a las 21:55 en Telecinco. Así, la que fuera presentadora de Hable con ellas será una de las concursantes y formará dueto con el cantante Henry Méndez. Habrá un jurado profesional que decida quién gana de todos los participantes de este festival donde algunas estrellas de la música nacional se subirán al escenario acompañados de los colaboradores del programa de Mediaset. Y aunque todavía no se sabe la canción que interpretarán juntos en este espacio, lo cierto es que esta pareja musical deberá competir con otros artistas como Azúcar Moreno, La Guardia o Efecto pasillo.

Rocío Carrasco se sube a los escenarios en medio de la tormenta familiar que ha provocado la emisión de los dos primeros capítulos de su segunda docuserie, donde por ahora ha contado por qué su tío Amador no se llevaba bien con su padre o a quién acusaba el boxeador de su ruptura su ruptura con la Rocío Jurado. La hija de la intérprete de Todo se derrumbó dentro de mí deberá demostrar sus dotes como cantante enseñando de quién es hija si quiere alzarse con la victoria de este festival en el que compite con sus compañeros de programa y en el que otros artistas como Raúl, Rebeca, Vicky Larraz, Fórmula abierta, David Civera o Ladilla Rusa también participan.

No es la primera vez que Rocío coge el micrófono para mostrar sus dotes como cantante. Muchos de los seguidores de su madre recuerdan cuando la defensora del pueblo de Sálvame interpretó en Día a día; programa en el que trabajó como colaboradora y que conducía su amiga María Teresa Campos, una de las canciones de su madre, Ese hombre, un tema que dio nombre al capítulo de la docuserie de Rocío, contar la verdad para seguir viva en el que la protagonista narró cómo fue su boda y sus primeros años de matrimonio con Antonio David Flores. Pero no solo eso, aunque Carrasco nunca lo ha confirmado, habría una maqueta de una canción que habría grabado junto a su madre, una producción realizada en un estudio en el que ambas demostraban su poderío. "No se puede emitir", comentaron desde Socialité, programa de Telecinco en el que aseguraban que tenían el tema.

Además, la hija de Pedro Carrasco también se atrevió hace unas semanas a desfilar encima de una pasarela tras años alejada del mundo de la moda mientras participaba en la Sálvame Fashion Week. Como modelo, Rocío Carrasco debutó para una marca infantil, pero desfiló por primera vez en el Casino de Madrid con tan solo 15 años con el fin de recaudar fondos para FASE (Fundación Antisida de España) ante la atenta mirada de sus padres. "Yo nunca me lo tomé como una profesión. Para mí fue siempre una ilusión, un hobby, algo que me gustaba en ese momento", explicó en el formato.