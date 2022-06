Dani Carvajal regresa de su despedida de soltero en Ibiza cinco días antes de su boda

Tic.tac, tic-tac.... Dani Carvajal cuenta los días para su boda con Daphne Cañizares. El defensa del Real Madrid y la modelo y exazafata de vuelo se darán el sí, quiero el próximo 24 de junio a las afueras de Madrid, tal y como anunció en exclusiva en la revista ¡HOLA! Una ceremonia civil a la que acudirán sus familiares y amigos y que contará con 250 invitados, entre ellos muchos de los jugadores del Real Madrid. "He invitado a todos. Comprendo que es un periodo vacacional y tenemos muy pocos días. Por eso, no pueden venir todos", nos adelantaba en las páginas de nuestra revista. No obstante, antes del ansiado día, han comenzado las celebraciones previas como la despedida de soltero.

Sus amigos, entre ellos algunos futbolistas como el jugador del PSG Pablo Sarabia, le organizaron una despedida de soltero en Ibiza. Tres días de celebraciones en las que ha habido diversión, placer y muchas risas. "Hemos disfrutado, la verdad que sí", decía con una gran sonrisa a la agencia Europa Press a su llegada al aeropuerto. "Hemos tenido tres días intensos con los amigos, la verdad que se han portado muy bien conmigo". Y añadía que ha habido tiempo para todo y también ha podido relajarse en la isla pitiusa con Daphne y su hijo: "He tenido despedida con mis amigos y luego me he quedado unos días con la mujer y el niño". Los futuros contrayentes son padres de un niño, llamado Martin, de año y medio, y que será uno de los grandes protagonistas de su boda.

La pareja ya tiene todo apunto para el enlace: "Bien, ultimando todo. Nos quedan cinco días, más o menos todo controlado pero esperamos que no haya ningún imprevisto de última hora". Daphne Cañizares se ha encargado de cada detalle de la boda, algo que le apasiona y que forma parte de su trabajo: "Ella es la que, al final, ha estado organizando todo y a ella le encanta, además, porque se dedica a ello, a la preparación de bodas".

De hecho alguna sorpresa le espera al vigente campeón de la decimocuarta Copa de Europa. "No me deja descubrir muchas cosas, dice que quiere que vea que muchas son sorpresas. Cuando pase, os diré". Dani nos cuenta los días que quedan antes de dar el gran paso, algo que espera con ganas: "Muchas, muchas ganas". La luna de miel será para descansar y desconectar después de una intensísima temporada, cuyo esfuerzo ha dado sus frutos. El Real Madrid ha logrado tres títulos, la Champions League, la Liga española y la SuperCopa de España. "Nos queremos ir con el crío así que iremos a desconectar. Este año ha sido muy largo y queremos descansar y estar a nuestro aire", señalaba el dorsal número dos del equipo blanco.

La pareja escogió una fecha muy señalada para casarse, tal y como comentaban en las páginas de la revista ¡HOLA! "Un día veinticuatro empezamos la relación, un veinticuatro me pidió matrimonio y un veinticuatro nos vamos a casar", anunciaban emocionados. Los novios harán realidad su sueño un año y medio después de dar la bienvenida a su primer hijo y después de casi cuatro años de noviazgo.