Shakira canta en su nueva canción que 'todo va a salir bien', ¿indirecta a Piqué?

Tras el anuncio de la ruptura con Gerard Piqué, parece que Shakira quiere pasar página de una vez por todas. Si el pasado 21 de abril la cantante sorprendía a todos con su colaboración con Rauw Alejandro, Te felicito (que puede convertirse en uno de los temas del verano), la artista colombiana ha publicado un nuevo single, Don't You Worry, una colaboración junto a Black Eyed Peas y David Guetta, en el que asegura a sus fans que todo va a ir bien, que hay seguir creciendo y continuar haciéndose más sabios a medida que cogemos experiencia en la vida. Despuésde la publicación, muchos de sus seguidores han asegurado que la cantante quiere olvidar todo lo ocurrido rápidamente, ya que la nueva letra reza una situación de superación, semejante a la que vive ahora la intérprete de Me enamoré: "Todo estará bien, me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta, yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabia", dice la letra.

Gerard Piqué, molesto por la actitud de Shakira y su familia tras anunciar su separación

Con un vídeoclip futurista que recuerda a la película de La llegada, de Denis Villeneuve, la canción, que suena parecido a su éxito Don't Wait Up, tiene pinta de ser uno de los temas que más suenen en la radio este verano porque su sonido electropop es una de las tendencias musicales que más se escuchan en los últimos tiempos. Así, en las imágenes del vídeo, Shakira se mete en la piel de un personaje que tiene la complicada tarea de comunicarse con unos seres de otro mundo que llegan a la Tierra. Con todas las dificultades para conseguirlo, la artista logra su cometido a través de la música y el baile, unos movimientos que la extratrerreste aprende gracias a la imitación de los pasos de baile.

Esta letra de la nueva canción llega después de que ella y Gerard Piqué tomen la decisión de emprender caminos separados tras doce años de amor. Después de semanas de rumores de crisis que se fueron intensificando, la intérprete de Waka waka y el futbolista del FC Barcelona anunciaron en un comunicado que ponían fin a su historia de amor: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", dice un escrito firmado por la cantante colombiana y el deportista. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", añaden. Eso sí, a pesar de que su situación a partir de ahora será diferente, ambos han asegurado que seguirán unidos por los dos niños que tienen en común, Milan y Sasha, quienes llegaron al mundo en 2013 y 2015, respectivamente.

Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación tras doce años de amor y dos hijos en común

A pesar de la separación, parece que no todo son malas noticias para Shakira. De hecho, la cantante ha podido superar una de sus mayores preocupaciones en estos momentos, el ingreso de su padre, William Mebarak. Después de pasar unos días en la clínica Teknon de Barcelona a causa de una grave caída, su progenitor ya está en casa. "Ya en casa y en el camino ascendente, con su estimulación cognitiva después del traumatismo", ha publicado la intérprete de La tortura.