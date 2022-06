Un misil ruso impacta contra el tren del chef José Andrés cargado de comida

Por segunda vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen, ha sido atacada. Este miércoles un misil impactaba contra un tren de la organización sin ánimo de lucro que iba cargado de alimentos. Afortunadamente, en esta ocasión no ha habido ningún herido, tal y como anunciaba el propio José Andrés en sus redes sociales, por lo que podrán seguir llevando comida allí donde más falta hace.

El ataque ha tenido lugar en el este de Ucrania, donde están teniendo lugar los combates más cruentos. Aunque se trata de una gran pérdida dada la situación en la que se encuentra la población civil de la zona, solo ha quedado inutilizable la carga de uno de los vagones; la del resto se ha podido salvar a pesar de los graves daños que ha sufrido el convoy.

El cocinero español ha hecho una mención especial a Katya, miembro de su equipo que "realmente está en la primera línea de fuego" y que ha logrado salvar la mayor parte de los alimentos que iban en el tren de mercancías. "Regresará mañana para descargar otros vagones dañados", explica José Andrés. Una labor más que importante porque "este alimento es un salvavidas para muchas familias".

Es la segunda ocasión que la infraestructura de World Central Kitchen se ve directamente implicada en la guerra. El pasado mes de abril, una cocina solidaria de la ciudad de Járkov que trabajaba para la ONG sufrió el ataque de otro misil. En esa ocasión cuatro personas resultaron heridas, pero por fortuna no de gravedad y, en cuanto salieron del hospital, volvieron a trabajar para repartir comida a sus conciudadanos. En medio, el personal no afectado buscó otro local y no cesaron ni un segundo de ayudar.

Sin duda, una labor heroica que está salvando literalmente la vida a muchas personas, por lo que José Andrés alaba la entrega de sus compañeros. Gracias a ellos, "esto no nos detendrá", asegura. "¡Nuestros increíbles equipos WCK ucranianos seguirán alimentando a la gente!".