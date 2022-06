Sasha Obama, la veinteañera que inspira a la generación Z

Acaba de cumplir 21 años, por lo que legalmente Sasha Obama ya es adulta con todos los derechos en Estados Unidos. Muchos la recuerdan como la niña pequeña que llegó al Capitolio con la primera presidencia de su padre, Barack Obama, aquel 20 de enero de 2009, pero ya ha crecido y se ha convertido en todo un icono para los jóvenes de la generación Z. A pesar de que no tiene redes sociales públicas, todas las imágenes que aparecen de ella, ya sean de las publicaciones de sus amigas o tomadas por la calle, se convierten en el centro de atención de las multitudes. Su transformación es evidente: pasamos de verla con gafas´, brackets y sin maquillaje a lentillas, body chains, pestañas postizas y looks Y2K que no pasan desapercibidos.

La hija menor de Barack y Michelle, que también ha sido vista esta misma semana con rastas, estudia en la Universidad del Sur de California, donde conoció al que es su novio desde hace algunos meses, Clifton Powell Jr, hijo del actor del mismo nombre. Un vídeo de ella bailando con amigos en Tik Tok se hizo viral hace dos años, aunque rápidamente se borró de la cuenta que originalmente lo había publicado. También ha reaparecido otra imagen de Sasha, que originalmente se publicó en 2020, en la que aparece en una terraza con un conjunto de color rosa tie dye formado por un top corto y una parte de abajo de bikini tapada por un pareo del mismo tono, una cadena alrededor de la cintura, pestañas postizas. Un look que sigue a la perfección las tendencias que tanto triunfan entre la generación Z y que demuestra que la joven ha cambiado mucho desde que comenzara su etapa de educación superior. Mientras su hermana prefiere una imagen más natural y discreta, las redes sociales comparten todas las imágenes que salen de la pequeña de los Obama y alaban su sofisticado estilo como uno de los referentes a seguir.

Tanto Barack como Michelle Obama le dedicaron un mensaje a su hija pequeña el pasado 10 de junio, con motivo de su 21 cumpleaños y aunque compartieron imágenes de cuando era solo un bebé, explicaron en qué clase de persona se ha convertido: "Me ha encantado verte crecer y convertirte en la mujer inteligente, bella y cariñosa", escribió el expresidente. Por su parte, la ex primera dama aseguraba que su hija menor es "independiente, compasiva y muy capaz", añadiendo que estaba "muy orgullosa" de en quién se está convirtiendo.

Sasha, al igual que su hermana mayor Malia, que tiene 23 años, pasaron el confinamiento con sus padres en casa, lo que para Michelle fue una gran oportunidad de disfrutar del tiempo juntas ahora que son adultas. "Fue un regalo extraespecial el poder estar con ellas", aseguró en el programa de Ellen DeGeneres, donde también confirmó que ambas tienen relaciones estables y que viven su vida ajenas a su pasado en la Casa Blanca. Mientras la mayor se graduó en Harvard en 2021, la pequeña comenzó hace dos años en la Universidad en Michigan y después se cambió a la del Sur de California, donde conoció a su actual novio, que dejó los estudios posteriormente para centrarse en su carrera como actor.