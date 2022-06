Miguel Frigenti, ingresado de nuevo en el hospital

Miguel Frigenti ha sido ingresado de nuevo de urgencia en el hospital. El que fuera concursante de Secret Story: la casa de los secretos ha compartido con sus seguidores varias fotografías desde la camilla y con el gotero puesto que han preocupado mucho a los fans. "Estoy controlado y bien. Probablemente me vaya a casa esta semana", nos ha dicho el tertuliano sin querer especificar los motivos por los que se encuentra en el centro médico. Y aunque su pronóstico es reservado y todavía no se sabe qué le pasa, lo cierto es que no está solo. En todo momento le acampaña su novio Nua, quien se ha convertido en su especial apoyo en estos momentos tan delicados. "Mi todo. Gracias por no separarte de mi lado ni un solo minuto y por enseñarme a ser feliz a pesar de las dificultades. Te quiero", ha escrito el colaborador de Sálvame junto a un retrato de los dos juntos en la habitación.

La verdad es que Frigenti no está pasando por el mejor de sus momentos en cuanto a salud se refiere, ya que en apenas seis meses el experto en realities ha estado en el centro de salud durante dos ocasiones. La última de ellas, hace tan solo una semana. "Llevo dos meses y medio bastante fastidiados, es algo que no he contado. Me han ingresado y en el mejor de los casos saldré de aquí el martes o el miércoles", reveló el colaborador de Mediaset, que también quiso agradecer los infinitos mensajes de cariño y apoyo que ha estado recibiendo en estos difíciles momentos.

"Harto", escribió el periodista junto a el emoticono de un corazón vendado, dejando claro que está cansado de estar pasando esta temporada llena de inconvenientes. "Me están haciendo pruebas y me están poniendo antibiótico intravenoso", añadió en un vídeo de sus perfiles sociales para intentar relajar la preocupación de sus seguidores. Eso sí, a pesar de lo delicado de la situación, el colaborador de Sálvame no ha perdido nunca su sentido del humor y para quitarle un poco de hierro al asunto y también publicó su tatuaje de los Gremlings junto al deseo de que todo esto pasara rápido: "Gizmo quiere irse a casa y hacerle vudú al 2022", puso Miguel junto a la fotografía en la que le estaban suministrando el fármaco para curar su dolencia.

Muchos han sido los amigos y compañeros que se han preocupado por Miguel y su dolencia durante estos meses. "Vamos corazón, ponte bueno ya", ha escrito Marta López junto a varios emoticonos de corazones. Pero no ha sido la única, el periodista Iván García o Sandra Pica también han dejado sus mensajes de apoyo en estos momentos tan difíciles. "Mucho ánimo cariño... Fuerza y que en nada estés dando guerra como nos gusta", ha puesto Lara Sajen.