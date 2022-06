El plan de David Beckham y su hija Harper en Venecia que prefieren que Victoria no descubra '¡No se lo contéis a mamá!', ha bromeado el exfutbolista, mostrando las imágenes de su viaje con su pequeña de diez años

David Beckham ha hecho un inolvidable viaje a Venecia en el que ha contado con la mejor de las compañías: la de su hija Harper. Juntos han recorrido los rincones de la ciudad italiana, haciendo algunas de las actividades más típicas de este lugar, tal y como se puede ver en las fotos y vídeos que ha compartido el exfutbolista. Góndolas, gelatos... David y su hija se lo han pasado en grande y, además, han disfrutado de un plan secreto que preferirían que Victoria no descubra. "No se lo contéis a mamá", ha bromeado David, mostrándolo a sus seguidores. Dale al play y no te lo pierdas.

