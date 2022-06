Muere el actor Philip Baker Hall ('Modern Familiy' y 'Seinfeld'), a los 90 años

El actor Philip Baker Hall, uno de los secundarios más recordados de Hollywood gracias a sus papeles en Seinfeld o Magnolia, ha fallecido a los noventa años de edad, como ha informado su familia. La muerte del actor se produjo en su residencia situada en la ciudad de Glendale (en el condado de Los Ángeles) y rodeado de los suyos, como señalaba el breve comunicado. Tras de sí deja decenas de papeles pues participó en casi doscientos proyectos entre películas y series de televisión, convirtiéndose en uno de los intérpretes secundarios más reconocidos de Hollywood. En su filmografía figuran títulos como Argo, Modern Family y El show de Truman.

No comenzó a interesarse por el cine hasta que tenía ya unos cuarenta años pues antes había desarrollado su carrera profesional como maestro de instituto y traductor. Saltó a la fama gracias al director Paul Thomas Anderson, que contó con él en proyectos como Hard Eight (1996), Boogie Nights (1997) y Magnolia (1999). Su interpretación en esta última de un presentador de un concurso para niños con cáncer llamado Jimmy Gator supuso su consagración profesional. El talento de Mr. Ripley, Zodiac, Insider, Midnight Run, con Robert de Niro, Say anything y Cazafantasmas, forman parte de su trayectoria.

En lo que respecta a la televisión, apareció en la mítica Seinfeld, interpretando el personaje de Lt. Joe Bookman, Corrupción en Miami, Falcon Crest y Se ha escrito un crimen. En teatro protagonizó, entre otras, la obra Secret Honor (1983), donde interpretaba al expresidente de Estados Unidos Richard Nixon y que luego fue adaptada al cine por el director Robert Altman. También él encarnó al político en este proyecto. Entre sus últimos papeles figuran los de la película The last Word (2017), en la que actuó con Amanda Seyfried, y en la serie Messiah (2020).

Hall se casó en dos ocasiones. La primera con Diane Lewis en los setenta (estuvieron juntos tres años, desde 1973 a 1976) y la segunda con Holly Wolfe Hall, que estuvo junto a él hasta sus últimos días. Tuvo cuatro hijos y tenía además cuatro nietos, como informa Variety.