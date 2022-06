Te presentamos a Ornella: la explosiva novia 'influencer' del nuevo fichaje del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni

Loading the player...

Acabamos de conocer el nuevo fichaje del Real Madrid: el futbolista Aurélien Tchouaméni (Rouen, Francia; 22 años), procedente del Mónaco que ha firmado por seis temporadas con el equipo blanco con unas cifras que le sitúan como el cuarto fichaje más caro de la historia del club. El deportista está viviendo una discreta relación con la 'influencer', Ornella, una joven vitalista y muy divertida que no solo comparte tips de belleza en sus redes sociales si no tembién simpáticas coreografías con una manicura y look de lo más estudiado... En sus vídeos, Ornella se muestra como una mujer real a la que además le encanta potenciar sus curvas...¿Quieres conocer a Ornella, la novia de Aurélien Tchouaméni? ¡Dale al play!

