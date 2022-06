Rita Ora y Taika Waititi se han prometido: así están planeando su boda

Una nueva boda llena de estrellas se está fraguando en Reino Unido. Rita Ora y Taika Waititi están planeando su enlace, según publican los medios británicos, después de que casi se pidieran matrimonio simultáneamente. Sus planes podrían incluir una ceremonia íntima y discreta para después celebrar una gran fiesta con muchos amigos de Hollywood en Londres, pero no sin antes poner fin a los proyectos en los que están trabajando actualmente. La cantante ha dado el salto al cine y se encuentra actualmente en Australia, donde participa como juez en The Voice, mientras que el director de cine está a punto de comenzar su gira mundial para promocionar la siguiente película de Thor, que se encuentra en fase de posproducción.

Un amigo ha asegurado a The Sun que no tienen ganas de hacer un gran espectáculo antes del enlace, sino que están enamorados y quieren formalizar su relación después de un año juntos: "No podrían estar más contentos". Al parecer, la pedida de mano no fue nada tradicional, no hubo una gran pregunta, un anillo y las típicas muestras de amor que vemos en redes sociales por parte de otras celebrities. Simplemente tuvieron una conversación en la que ambos expresaron su deseo de pasar por el altar, ¡y pronto!

Rita Ora y Taika Waititi comenzaron su relación en agosto de 2021, cuando coincidieron en Australia mientras el director terminaba el rodaje de Thor: Love & Thunder. En un primer momento se publicaron unas fotos en las que ambos aparecían en actitud cariñosa con Tessa Thompson, pero salieron adelante pese a las habladurías y su relación se afianzó rápidamente. Sin ningún miedo a mostrarse públicamente, aparecieron en el programa de Jimmy Fallon en octubre y en agosto posaron por primera vez sobre la alfombra roja en el estreno de la película The Suicide Squad en Los Ángeles, en donde el cineasta y actor se mostró maravillado con la belleza de su chica. Desde entonces han sido muchos los eventos en los que les hemos visto juntos: la MET Gala, pasarelas europeas, premieres de películas o galas de premios como los Annual Critics' Choice.

Taika Waititi saltó a la fama en 2014 por su participación en Lo que hacemos en las sombras, tras lo que fichó para dirigir Ragnarok, la última película de Thor. Los críticos aplaudieron su visión, considerando al filme como el mejor de la saga de Chris Hemsworth, y la Academia de Cine se rindió ante su trabajo con Jojo Rabbit con seis nominaciones y un galardón al mejor guion adaptado. El cineasta estaba casado con la productora Chelsea Winstanley, con quien tuvo dos hijas: Te Hinekāhu, de 10 años, y Matewa Kiritapu, de 6, pero pusieron fin a su relación en 2018 sin hacer anuncios públicos al respecto.

Por su parte Rita Ora salía con salió con Bruno Mars, Rob Kardashian, Drake, Calvin Harris o Andrew Garfield. La cantante y el actor solo estuvieron unos meses juntos porque el protagonista de The Amazing Spider-Man quería llevar su vida personal de manera más privada y alejada de los medios de comunicación. Mientras, la intérprete de R.I.P no tenía ningún problema en mostrarse públicamente con sus parejas, como hizo más adelante con Rafferty, hijo de Jude Law.