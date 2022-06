Mario Marzo, 'Los protegidos', denuncia públicamente los insultos que ha recibido por las fotografías de su boda

Mario Marzo celebraba este mes de abril su boda. Un momento cargado de significado y con el que ha formalizado su relación con la violinista y modelo Ana Campo. Por ello, quiso hacer partícipe a su comunidad de seguidores, publicando algunas de las instantáneas de este feliz momento. Sin embargo, una de estas imágenes parece que ha causado un gran revuelo entre los fans del actor. En ella se puede ver a la pareja en medio del bosque donde tuvo lugar la ceremonia. Algo totalmente normal, si no fuera por el hecho de que el protagonista de Los protegidos está subido a un pequeño tronco para así igualar en altura a su mujer y poder mirarla directamente a los ojos. 'Una boda de altura. Pon un tocón en tu vida', reza el pie en un claro tono de humor para bromear sobre esta diferencia entre ellos. Un gesto que ha desagradado a mucha gente que no ha dudado en llenar la sección de comentarios de la publicación con mensajes dañinos en los que acusaban al intérprete de ser un acomplejado.

Ante esta situación de acoso el artista ha decidido no guardar silencio y denunciar este tipo de comportamiento a los que los personajes públicos se ven expuestos bajo el anonimato de las pantallas. 'Es increíble como siempre hay gente que necesita crear conflicto para que le hagan casito. Twitter puede ser usado como el medio de información más global e instantáneo y eso tiene como efecto secundario una red social de eruditos del todo. Especialistas empoderados de todos los ámbitos con opiniones irrefutables. Lejos de la libertad de expresión yo solo veo prepotencia e ignorancia. Normalmente guardo silencio pero mis valores hoy no me lo permiten. No te conviertas en el pedante que nadie quiere cerca", ha sentenciado el actor visiblemente ofendido con estos detractores. De la misma manera, ha expresado que cuando su madre falleció ya le tocó vivir una experiencia parecida con algunos usuarios.

Más tarde el actor español ha vuelto a compartir una nueva publicación donde se explicaba la enorme presión social a la que se ven sometidas muchas personas para encajar en ciertas normas impuestas por la sociedad, como es el caso de la altura en las parejas. Una explicación que encajaba a la perfección con la perspectiva y forma de reivindicación que la imagen perseguía desde un primer momento. De lo que no cabe duda es que a pesar de todas estas críticas la pareja disfrutó de uno de los mejores días de su vida con esta peculiar celebración campera.

Una boda informal donde la única regla era no llevar corbata ni pajarita. Rompiendo todos los esquemas los novios lucieron dos trajes idénticos pantalón y chaqueta en color blanco y un tocado de flores. De esta manera coronaban su gran amor después de dos años de retrasos ocasionados por la pandemia. En ella también estuvieron presentes algunos de sus compañeros de reparto de la ficción de Atresmedia, que vuelve a la pequeña pantalla para dar continuidad a la historia de aquellos adolescentes con poderes especiales que cautivaron al público hace ya doce años.