Silvia Salas, antigua amiga de Luis Lorenzo, habla sobre el actor: 'Era muy avaro'

Día tras día salen nuevas novedades y testimonios sobre el caso de Luis Lorenzo. Si la semana pasada hablaban algunas de sus exparejas como Mercedes García o, incluso, su antigua abogada e íntima amiga, Teresa Bueyes, ahora ha saltado a la palestra otra de sus amistades: Silvia Salas. La también actriz mantuvo su relación de amigos con Luis Lorenzo durante más de una década. Ante la noticia del supuesto envenenamiento de Isabel Suárez, tía de Arancha Palomino -mujer del actor-, a Silvia no le ha extrañado en absoluto lo sucedido y ha detallado cómo era Luis Lorenzo en Viva la vida.

VER GALERÍA

Primeras palabras de Luis Lorenzo y su mujer tras ser acusados de un presunto asesinato

Silvia Salas ha definido a Luis Lorenzo como una persona muy "avara", además de derrochar "aires de grandeza". Durante la entrevista le han preguntado si había mantenido una relación sentimental con el artista, a lo que la actriz ha respondido de forma irónica: "Yo no era millonaria". "Era muy avaro, pero siempre te estaba diciendo que tenía proyectos, empresas, que tenía de todo. No es algo que yo sea así, porque no soy materialista, pero él sí lo era", explicaba la protagonista de la tarde. Lo más impactante ha sido cuando Silvia ha contado el motivo por el que su relación amistosa se rompía de cuajo. Esta se acababa, concretamente, hace alrededor de siete años. "Yo rompí mi amistad hace siete años porque él me dice que ha tenido un bebé. No sé si estaba con Arancha, porque como es tan mentiroso... Tampoco conocí a la madre de su primer hijo, de la cual se estaba separando", comenzaba contando, antes de llegar al quid de la cuestión.

VER GALERÍA

Teresa Bueyes, abogada y antigua amiga de Luis Lorenzo, habla sobre el actor: 'Amenazaba a mis padres'

La entrevistada también ha señalado cómo conoció a Luis y cuál fue la primera impresión que tuvo: "Nos presentaron amigos en común. Él es un seductor nato. Al principio como amigo no veía nada negativo". "Él quería que yo volviera de Mallorca a Madrid para cuidar del niño para beneficio de él y de su hijo, y las palabras que me dijo fueron 'es que esta mujer (su pareja por aquel entonces) está tan mal, que cualquier día aparece en una cuneta'. Fue lo último que me dijo porque jamás le volví a coger el teléfono. Quería quitarle a una madre su hijo por dinero, eso me lo dijo él claramente", explicaba Silvia Salas, ante el asombro de los presentes en el plató. "Quería quitarle la custodia de su hijo porque ella no estaba bien", aclaraba la actriz. Un hecho curioso, a la par que anecdótico, es que Luis Lorenzo también engañaba en la edad. Según ha revelado Silvia, de 48 años, el actor le llegó a decir que tenía un año más que ella. Sin embargo, ella se acaba de enterar, por lo sucedido con el supuesto asesinato, que realmente el intérprete de Médico de familia "tiene 61 años".

VER GALERÍA

Mercedes García, expareja del Luis Lorenzo, habla de su relación con el actor: 'Me estafó 630.000 euros'

"Yo le conseguía bolos. Que por cierto, y recalco que tenía ese día grabadísimo, cuando murió Carmina Ordoñez (...) este señor no quería bajar a comer, ni a cenar con el jurado, porque nosotros éramos frikis de la televisión y él un actor", señalaba indignada Silvia Salas, reconociendo que no había tenido "buen ojo" a la hora de elegir las amistades -haciendo referencia a Luis Lorenzo-. Cabe destacar que el pasado 30 de mayo el actor rompía su silencio, tras ser acusado de envenenar a la tía de su pareja con resultado de muerte, y decía estar "tranquilo porque mi mujer y yo somos completamente inocentes".