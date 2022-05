Mercedes García, expareja del Luis Lorenzo, habla de su relación con el actor: 'Me estafó 630.000 euros'

Continúan las informaciones sobre el caso del actor Luis Lorenzo, tras haber sido acusado -junto a su mujer Arancha Palomino- del presunto asesinato por envenenamiento de una tía de ella. Esta vez ha sido su expareja, Mercedes García, la que ha revelado otro supuesto delito por parte del intérprete de La que se avecina. La empresaria había mantenido una relación sentimental con el artista anteriormente. Durante el tiempo de noviazgo, la mujer se dio cuenta que Luis Lorenzo le había sustraído dinero: "No me imaginaba que aparte de estafador pudiera ser un presunto asesino. A mí me timó 630.000 euros porque él era el administrador de la empresa que tengo, un vivero. Él tenía poderes para administrar la parte económica de la empresa", explicaba Mercedes García a Ya son las ocho.

"Hasta en la primera cita que tuvimos, tuve que pagar yo. Siempre tenía una excusa para no pagar de su dinero… En la primera cita me dijo: ‘Uy, me he debido dejar la cartera'", contaba la expareja de Luis Lorenzo, quien relataba que al actor le gustaba vivir entre lujos, pero sin tener que desembolsar él nada. La relación duró apenas año y medio, según Mercedes García, y en ese periodo de tiempo "entraba y salía" de sus cuentas bancarias como quería, ya que era el administrador. "Un fin de semana que me quedé sola me dedique a mirar las cuentas bancarias. Vi que emitía una factura y se cobraban tres. Hice un volcado y salieron 630.000 euros. Se lo presenté a los abogados y me dijeron: ‘Esto es denunciable'", decía Mercedes, explicando el momento en el que se enteró de que le había sustraído el dinero.

Sin embargo, ella misma ha asegurado también que se lo devolvió todo a la semana: "Hice una comida con mis abogados y se hizo un reconocimiento de deuda. En cuestión de una semana el dinero fue devuelto. Desde ese momento me retiré y no lo he vuelto a ver. Fue una estafa emocional porque me enteré que yo era la otra y además era una estafa económica. Por suerte, me olvidé rápidamente". Tal y como ha recordado Mercedes García, "los movimientos de dinero de caja en efectivo no cuadraban", es más, ella se percató que "hacía retiradas de efectivo de 1.000 euros el lunes, 1.000 euros el martes y 1.000 euros el miércoles… ¿Cómo se puede gastar 3.000 euros en tres días?", contaba la presunta víctima.

Luis Lorenzo, actor más conocido por sus interpretaciones en series como La que se avecina, El comisario o Médico de familia, había sido arrestado en la mañana de este viernes 27 de mayo, junto a su esposa Arancha, como principales sospechosos del asesinato por envenenamiento de una tía de ella, con el fin de optar a la herencia. Horas más tarde, el artista había sido puesto en libertad provisional por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Arganda del Rey, en función de guardia de detenidos. Sin embargo, la jueza les había retirado de forma provisional el pasaporte y les había impuesto a los dos la obligación de comparecer cada semana en el juzgado, según informó Europa Press de fuentes jurídicas. Por el momento, Luis Lorenzo no se ha pronunciado al respecto del caso.