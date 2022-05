Isco y su emotiva despedida del Real Madrid un día después de ganar la Champions

Justo un día después de que el Real Madrid ganara la final de la Champions, Isco Alarcón anuncia públicamente que deja el equipo: "Acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño", ha escrito en su perfil de Instagram. Instantes después, su pareja y madre de sus dos hijos, Sara Sálamo, le dedicaba unas cariñosas palabras.

VER GALERÍA

"Amor mío, estoy muy orgullosa de ti, de verdad", le dice en sus redes sociales. "Te vienen cosas muy increíbles, ya lo verás... Pero incluso, en las que sean menos bonitas, estaré también para coger tu mano y que sigamos juntos". Sálamo es su mejor apoyo en un momento crucial en la vida del centrocampista, que deja entrever en su carta de despedida el pesar que le causa su marcha del club.

En ella, Isco explica que, cuando supo que se tenía que ir del Málaga, se comprometió con otro equipo, pero que entonces el Real Madrid llamó a su puerta "y al Real Madrid no se le puede decir que no". "A parte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble", el futbolista reconoce que se lo ha pasado en grande: "¡Que me quiten lo bailao!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon)

"Porque, sin duda -añade- me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagáis". Tras anunciar su marcha, se ha dirigido "a compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisios, utilleros, trabajadores de Valdebebas y Santiago Bernabeu", a los que agradece “todo el trabajo, el cariño y el apoyo que todo el mundo necesita” y que a él, dice, nunca le ha faltado. “También agradecer a la afición que me acogió de manera increíble desde el primer día y que acompaña a este equipo en cada rincón del mundo”.

Enseguida, numerosos compañeros de profesión, como Modric, Arbeloa o Brahim, comentaban su post, pero también lo hacían cantantes como Pablo López o Manuel Carrasco. Ahora queda por ver cuál será su futuro profesional y si ya ha firmado contrato con otro equipo. Lo que es seguro es que Sara Sálamo no se separará de su lado.