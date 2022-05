La cantante da el 'sí, quiero' a Marc Abousleiman De Alba Reche a la novia de C. Tangana, las invitadas más 'cool' a la boda de Mafalda de Bulgaria También ha asistido al enlace celebrado en Mallorca la 'it girl' estadunidense Olivia Palermo acompañada de su marido

Mafalda de Bulgaria y Marc Abousleiman se han dado el "sí, quiero" este sábado en Mallorca en la que era, sin duda, otra de las grandes bodas de este fin de semana. Tal y como avanzó ¡HOLA! en exclusiva, la hija mayor del príncipe Kyril y Rosario Nadal ha celebrado un enlace que, desde luego, no era tan multitudinario como fue el de sus padres hace más de tres décadas. Los novios optaban esta vez por celebrar su enlace con la máxima discreción, rodeados de sus familiares e íntimos. A la fiesta previa que acogía un día la finca que posee en la localidad de Porreres el padre de la novia, acudían la infanta Cristina y Mette-Marit de Noruega. Hoy, entre los invitados más conocidos se encontraba Olivia Palermo, la it girl estadounidense que se dejaba ver estos últimos días por Madrid y el viernes aterrizaba en la isla. Cabe recordar que la modelo y su amiga se conocieron en Nueva York, lugar de residencia de la primera y donde llegó en 2017 después de estudiar Música en el Berklee College of Music de Boston.

El romántico vestido de Olivia Palermo, un acierto en la boda isleña de Mafalda de Bulgaria

VER GALERÍA

VER GALERÍA

A pesar de la distancia, ya que Mafalda vive en la capital de España, a las dos les sigue uniendo una gran amistad y su pasión por la moda. No cabe duda de que tanto la empresaria, considerada una de las mujeres más elegantes del mundo, como la cantante pueden presumir de un estilo impecable y es habitual verlas en el front row de citas tan imprescindibles para los fashionistas como la Semana de la Moda de París o la que tiene lugar en la ciudad de los rascacielos. Olivia ha ido a la boda acompañada de su marido Johannes Huebl, y junto a ellos pudimos ver ayer a Olimpia de Bulgaria, que los recibía con los brazos abiertos en el aeropuerto de Palma. Tras estudiar la carrera de Bellas Artes, la hermana de la novia no podía faltar en este día tan importante. Como gran amante de la música que es, Mafalda ha reunido también en su boda a dos jóvenes artistas surgidas de la academia de Operación Triunfo: Alba Reche y Anaju.

La infanta Cristina y Mette-Marit de Noruega, entre los asistentes a la fiesta preboda de Mafalda de Bulgaria en Mallorca

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Las que fueran concursantes de OT no han querido perderse el enlace de su amiga, al igual que la novia del popular C. Tangana, la fotógrafa Rocío Aguirre. Otros de los asistentes han sido la estilista e influencer Carla Cristalini; el maquillador de Mafalda, Bosco Montesinos; o Ana Medina Antón, la novia del teclista que acompaña en sus actuaciones la hija mayor del príncipe Kyril de Bulgaria y Rosario. La nieta del rey Simeón de Bulgaria y Margarita Gómez-Acebo se ha casado después de ocho años de relación con su novio Marc Abousleiman, a quien conoció en el Liceo Francés Charles de Gaulle, situado en el exclusivo barrio de Kensington (Londres). Nacido en Reino Unido, el novio se ha criado en Londres y tiene orígenes en Líbano, de donde es su familia. Dado que sus caminos se cruzaron el colegio, la familia de Mafalda lo conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el dstino volvió a juntarles en Boston, Estados Unidos, donde cursaron sus estudios universitarios. Ahora, con su boda, ponen el broche de oro a su historia de amor.

Carla Royo-Villanova cuenta cómo se encuentra su sobrina, Mafalda de Bulgaria, el día de su boda

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA

VER GALERÍA