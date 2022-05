A la puesta de sol y con sus mejores amigos: Marta Lozano y Lorenzo Remohi celebran su preboda

Las celebraciones ya han comenzado en Jávea, donde Marta Lozano y Lorenzo Remohi se casan este sábado con todos sus amigos y seres queridos. La boda podrá verse en ¡HOLA! a partir de las 16.30 horas de mañana, pero por el momento el mundo de las influencers ya se ha puesto en pie para brindar por el amor de la pareja, que se conoció y comenzó su relación en 2017 precisamente en la localidad alicantina donde ahora sellarán su unión. La empresaria está muy nerviosa ante el comienzo del fin de semana, y ha compartido con sus seguidores que está pasando estos momentos previos junto a su familia, sus padres, hermanos y su sobrina, Daniela. Sin embargo, sobre las 20 comenzaba a prepararse para su fiesta de preboda, para la que ha lucido un precioso vestido blanco de manga larga de L'Arca Barcelona y zapatos de Manolo Blahnik.

- La lista de invitados que convertirá la gran boda de Marta Lozano en una auténtica cumbre de 'influencers'

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La preboda se ha celebrado en un precioso restaurante al lado del mar, donde lo sinvitados han podido picar algunos manjares típicos de la zona mientras disfrutaban de la puesta de sol. Los huevos que llevó Marta a las clarisas, como dijo que haría, han surtido efecto porque el tiempo no podría haber sido mejor. Temperaturas que rondan los 20ºC y sin la lluvia que tanto temía la novia ha sido el acompañante perfecto para la velada.

- Marta Lozano comparte con ¡HOLA! confidencias, sorpresas y emociones en la cuenta atrás para su boda

Laura M. Flores, María Pombo o María Fernández Rubíes también han compartido sus estilismos, llenos de color y con largos maxi. En el caso de la mamá de Martín, también ha apostado por la manga larga, como ha hecho la novia, aunque en su caso con un traje de color fucsia de lo más favorecedor. Unas horas antes, en unos stories en los que aparecían en la finca en la que se están quedando todos juntos, ya se veía un pequeño sneak peek de los outfits colgados de la ventana. Cuando un seguidor avisaba a la influencer esta respondía diciendo que ellas no son Marta Lozano, no tienen ninguna exclusiva y no tenían problema en que se vieran sus estilismos. Por su parte, Dulceida ha escogido un conjunto en color negro de inspiración vintage Versace.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Mientras Marta ultimaba este viernes los preparativos y aprovechaba para intentar relajarse, sus amigas María y Marta Pombo, Natalia Coll y María Fernández Rubíes han sido de las primeras en poner rumbo a Jávea; hacia allí se han marchado conduciendo, como también han hecho Covadonga Riva Menjón y su novio, Lucas. De la misma manera, Anna Padilla o Bruno Fabra han cogido el coche en la mañana del viernes para encaminarse hacia la localidad alicantina, y encima con una importante tarea: ¡llevarle el vestido de novia! La hija de Paz Padilla ha recordado que hace años elogiaba los looks de Marta Lozano y de Teresa Andrés Gonzalvo, y que ahora es precisamente una de las invitadas imprescindibles del evento.

- Todo lo que sabemos de la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi

Sin duda, el traje que Marta Lozano ha lucido para su preboda no ha decepcionado, deslumbrando como ya lo hizo en su fiesta de pedida y en las innumerables ocasiones en las que se ha convertido en la invitada mejor vestida. La novia ha contado a ¡HOLA! que para el día de su boda lucirá tres vestidos creados por Lorenzo Caprile para ella, de los cuales el primero, el que llevará durante la ceremonia, será el más clásico. Los otros dos son, según ha explicado, poco cómodos y con el tercero no puede ni respirar, pero cumplen con todos sus sueños para el día de su enlace con el amor de su vida.