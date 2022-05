Austin Butler, el Elvis Presley que ya nos enamoró junto a Ivana Baquero

Los fans de Elvis Presley cuentan los días hasta que podamos ver el nuevo biopic del artista, que sigue la estela de otros que han triunfado como Bohemian Rhapsody o Rocketman, y que cuenta con un reparto de Oscar y mucha anticipación. El escogido para interpretar al mítico rey del rock, que falleció el 16 de agosto de 1977 en su casa de Graceland (Tennessee), es un relativo desconocido, Austin Butler. El actor de 30 años que actualmente mantiene una relación con Kaia Gerber, pero que aún salía con Vanessa Hudgens mientras rodaban este filme. ELVIS se estrena internacionalmente el próximo 23 de junio, mucho más tarde de lo esperado teniendo en cuenta que vimos a su protagonista con el pelo teñido de negro en el verano de 2019, cuando todavía posaba con la protagonista de High School Musical, aunque al actor le tenemos en el radar desde mucho antes.

Austin Butler es uno de esos actores cuyo porte le ha convertido en el caballero, potencial novio y crush perfecto, y en su carrera ha explorado en profundidad esta clase de papeles. La prueba es que uno de sus primeros papeles fue en Hannah Montana, donde interpretaba a Derek Hanson, una cita a ciegas de Miley; más adelante fue el novio de Jamie Lynn Spears en Zoey 101 y cinco años más tarde el de AnnaSophia Robb en la precuela de Sexo en Nueva York, The Carrie Diaries. Pero en Las crónicas de Shannara exploró un lado diferente de su talento al adentrarse en el mundo de la fantasía épica, algo que hizo de la mano de Ivana Baquero. En esta ficción estrenada en 2016 y que tuvo solo dos temporadas daba vida a Will Ohmsford, un semielfo que habita en el universo imaginario de las cuatro tierras y que se enfrenta a un destino heroico. Junto a él estaba Eretria, a quien interpretaba la actriz española que ganó un Goya por El laberinto del fauno con solo 12 años. Por desgracia, en la promoción española que hicieron de la serie, cuando empezó a emitirse en el canal TNT, vimos a Ivana sola puesto que el intérprete tenía otro compromiso.

A pesar de todos los años que lleva trabajando en la industria, Austin Butler ha pasado relativamente desapercibido para el público. Incluso cuando en 2019 formó parte del elenco de Érase una vez en... Hollywood dando vida al conocido asesino de la familia Manson Tex Watson, uno de los responsables de la muerte de Sharon Tate, su papel fue breve y, aunque totalmente diferente a todo lo anterior, se vio difuminado por todo lo que le rodeaba en esa escena tan caótica. Por eso es posible que ELVIS sea la oportunidad que estaba esperando para acercarse a los premios Oscar: por el momento, y aunque los espectadores aún no lo sepan, en su agenda empiezan a abundar títulos de los que siempre suenan en la temporada de premios de Hollywood. Aparecerá en la segunda parte de Dune junto a Zendaya, Timothée Chalamet y Javier Bardem, por ejemplo; así como en Masters of the Air, una miniserie sobre la tripulación del avión conocido como Flying Fortress durante la Segunda Guerra Mundial.

Los retrasos en el estreno de ELVIS

La pandemia se interpuso en el camino de la producción de ELVIS, y lo hizo a lo grande, puesto que Tom Hanks se contagió de covid en el set y fue la primera persona conocida internacionalmente en hablar del virus habiéndolo pasado. Retomaron el rodaje, a manos del conocido director Baz Luhrman, en septiembre de 2020 y no se ha sabido mucho del filme desde entonces, pero ya ha comenzado el proceso de promoción y la expectación está a altos niveles. Las primeras imágenes nos han mostrado a un Austin Butler que parece encapsular a la perfección las miradas y actitudes del conocido artista, cuyos temas aún sobreviven en el imaginario popular casi 50 años de su muerte.

Tom Hanks interpreta a Tom Parker, empresario neerlandés que fue el mánager de Elvis desde 1955 hasta su muerte y el reparto lo completan Olivia DeJonge como Priscilla Presley y Dacre Montgomery como Steve Binder, un conocido productor detrás de varias importantes apariciones televisivas de los mayores artistas musicales del siglo pasado.