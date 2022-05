Del estilismo de Blake Lively al momento 'tierra trágame' por el vestido de la Reina: los últimos vídeos que han arrasado en ¡HOLA!

Loading the player...

¿Aún no has visto la reacción de la reina Letizia al escuchar al Rey de España hablar en árabe durante la cena de gala que ofrecieron al emir de Catar y su esposa?, ¿estás dispuesto a morir de amor con el último cumpleños que ha celebrado Enrique Iglesias son sus tres hijos?, ¿quieres ver qué cara se le quedó a Ryan Reynolds cuando vió cómo se transformaba el vestido de Blake Lively en la Gala MET? ... Si no quieres perderte cuáles han sido los vídeos más vistos de los últimos días en ¡HOLA!.... ¡Dale al play y no te lo pierdas!

