Tan atractivo como su madre: conoce a Mingus, el hijo de Helena Chistensen que triunfa como modelo

Cuando Helena Christensen y Norman Reedus se separaron en 2003, el hijo que tenían en común, Mingus Lucien, tenía entonces cuatro años. Pero la ruptura sentimental de sus padres no ha sido impedimento para que el joven haya mantenido hasta ahora una estrecha relación con los dos. Por eso, es frecuente verle compartir tiempo con ambos, bien viendo un partido de la NBA con su padre, el actor de The Walking Dead, o paseando a su mascota por el parque junto a la supermodelo de los años 90, la danesa Helena Christensen. Mingus Lucien Reedus tiene hoy 23 años, y desde hace cinco triunfa en las pasarelas como modelo, demostrando que no puede negar haber heredado la altura y los bellos rasgos de su madre. ¿Quieres conocerle mejor? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

