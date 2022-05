La razón por la que Cristina Pedroche abandona temporalmente 'Zapeando'

Cristina Pedroche deja temporalmente Zapeando, el programa donde trabaja como colaboradora habitual, pero tiene un motivo de peso. "En esta mesa hay una persona que está a punto de dejarnos, pero ¡es guay!", ha relatado Dani Mateo, explicando que "se va a un lugar mejor": Canarias. La presentadora estará las próximas semanas al frente de la segunda temporada de Love Island, el reality en el que un grupo de cinco solteros y cinco solteras, a los que ella se refiere como "isleños", han viajado hasta una villa de lujo para escoger a simple vista a la persona que más les haya atraído físicamente con el objetivo de "emparejarse" y que regresa a la pequeña pantalla este domingo 22 de mayo. "Tengo muchas ganas de irme y conocerlos", ha dicho la conductora del programa, afirmando que ha visto muchas cosas "muy interesantes". "El nivel va para arriba y lo que me gusta es que con la primera temporada ya demostramos que el formato funciona y existe el amor", ha añadido.

VER GALERÍA

Cristina Pedroche nos cuenta la verdad sobre su desaparición tras las feroces críticas: ?Cuando lo doy todo y me quedo totalmente desnuda, me siento vulnerable?

Cristina apuesta por este formato que ya ha arrasado en más de 20 países porque de verdad cree que en el mismo se puede encontrar a tu media naranja, ya que la pareja ganadora y los finalistas de la primera temporada todavía siguen enamorados en la actualidad. "Lo tengo ya todo preparado. He visto fotos y vídeos de todos, pero los quiero ver en persona. Tengo muchas ganas. Lo que me gusta de esta segunda temporada es que hemos demostrado que funciona. Celia y Miguel y Jovan y Adele están juntos un año y pico después. Love island es entretenimiento, pero de verdad se puede encontrar el amor", ha dicho la presentadora, emocionada por volver a conducir esta aventura.

Tras confesar que vuelve con muchas ganas porque hay "mucha verdad" en el programa, Cristina ha revelado que ha dejado todo al día en Ravioxo, el restaurante que acaba de inaugurar junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz: "Me voy con todo bien organizadito. Además, si pasa algo ya estáis vosotros para cuidarme a David", ha relatado la presentadora, afirmando que aunque sea el mismo enclave donde se rodó la primera temporada del programa, el reality guarda muchas sorpresas nuevas. "Hay más localizaciones y cosas que no se pueden contar hasta que los concursantes no estén aislados", ha confesado la colaboradora de Zapeando. "Me produce mucha tristeza que se vaya del programa porque me gusta mucho compartir la mesa con Cristina", ha comentado Miki Nadal tras la noticia de su marcha temporal. "Guardadme un poco la silla", ha pedido la tertuliana a sus compañeros.

VER GALERÍA

Cristina Pedroche comparte las consecuencias de su entrenamiento de fuerza

Los isleños que busquen el amor en Canarias se enfrentarán a otros hombres y mujeres que complicarán la tarea a las parejas que se hayan juntado durante los primeros días, ya que los concursantes podrán cambiar a su compañero o compañera por alguno de los nuevos fichajes. Todo con el único objetivo de no quedarse solos en ningún momento, porque aquellos que no sean elegidos tendrán que abandonar Love Island. Mientras tanto, y durante varias semanas, todos estarán aislados en la villa, cumpliendo retos y pruebas con el fin de encontrar a su media naranja. Pero no solo eso, además de otras sorpresas, los propios espectadores podrán decidir con sus votos qué nuevos participantes forman parte del espacio y escoger algunas cosas que cambian la dinámica del concurso.