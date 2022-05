Las 'mil y una' despedidas de soltera de la presentadora Marina Valdés

Marina Valdés, periodista y presentadora ocasional de laSexta, está a punto de casarse con su novio de toda la vida, Javier Ribelles, que compagina el fútbol con la medicina estética. La pareja se comprometió hace dos años y su pedida fue de lo más espectacular. Mientras hacían buceo, el jugador del Gimnàstic de Tarragona comenzó a sacar carteles con preciosos mensajes, señalando que con ella ha atravesado "la etapa más feliz de su vida", hasta que, finalmente, hizo la gran pregunta. Por supuesto, no faltó el anillo ni tampoco el beso. Ahora esperan con ilusión la llegada del gran día mientras disfrutan con sus amigos de sus últimas semanas como solteros.

Marina, de 29 años, está despidiendo su soltería por todo lo alto. Según refleja en sus redes, ha tenido tres despedidas increíbles con diferentes grupos de personas. La primera fue el pasado mes de marzo. Se fue a Mallorca y sus amigas la disfrazaron de sirenita y caballito de mar. "Mucho arroz, muchas risas, muchos gintonics a precio de oro, pero ni la mitad como el que tengo yo con ellas", dijo al regresar a Madrid.

Después, puso rumbo a la Feria de Abril con algunos compañeros de cadena, entre ellos, José Yélamo, presentador de laSexta Noche. "La pandemia nos truncó el año del folclore y una boda con un tal doctor les ha dado la excusa para traerme de sorpresa", exclamó junto a varias fotos de la escapada. "Hemos bailado sevillanas sin saber y comido y bebido por encima de nuestras posibilidades y a sabiendas. Me han disfrazado de Harry Potter por ponerle un poco de magia y porque soy fan, pero Magia e ídolos ya son ellos. Toda una vida queriendo venir a la feria y resulta que la feria ha sido lo de menos. No me cabe tanto amor y lloro literal de que se haya acabado", añadió.

También ha estado en Ibiza con sus amigos del colegio y por último, este fin de semana, ha disfrutado de un fin de semana inolvidable en Formentera, donde ha posado así de espectacular en bañador y con una corona de sirena. "Os parecerá una exageración, pero lo que es 'too much' es que en tan poco tiempo haya vivido tantos días y momentos que me guardo en el top ten de mis casi 30 años de existencia. La 'última' despedida ha confirmado que tengo una suerte que no me la creo y unos amigos que valen literalmente oro", ha asegurado al compartir algunos recuerdos, entre ellos, una simpática imagen en la que aparece disfrazada de carabinero.

Marina Valdés nació en Valencia el 12 de octubre de 1992. Terminó el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales con Matrícula de Honor. Después estudió Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera y estuvo un año de Erasmus en Bruselas. Tras realizar prácticas en varios medios, como la agencia Efe, estuvo siete años en el informativo matinal de Antena 3. En 2015 pasó a formar parte de laSexta como redactora, pero también ha tenido una fuerte presencia en la cadena como presentadora del telediario y Mas vale tarde. Su chico, Javier Ribelles, estudió Medicina en la Universidad de Valencia y actualmente trabaja como médico estético. A nivel deportivo, sigue jugando al fútbol. Comenzó su andadura en el Levante UD, ha jugado contra Messi y desde 2020 forma parte del Gimnàstic de Tarragona.