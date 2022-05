De las apuestas a las claves para seguir la gala: qué podemos esperar de la final de Eurovisión

Tras meses de preparativos, ensayos y mucho trabajo, el gran momento ya está aquí. Quedan solo unas horas para que se celebre la 66ª edición del festival de Eurovisión, que en esta ocasión tiene como telón de fondo la ciudad italiana de Turín tras la victoria doce meses atrás de la banda Måneskin. A lo largo de los días previos se han celebrado dos semifinales (una el martes y otra el jueves) en las que se han clasificado un total de 20 candidatos a los que se unirán España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, cinco países con acceso directo. Una vez superada la fase eliminatoria, las miradas están puestas en la gran final, de la que te contamos a continuación todos los datos que debes conocer.

El Pala Alpitour de Turín acoge esta cita tan importante en la agenda musical europea y se convierte en la tercera ciudad italiana que alberga el evento (anteriormente se hizo en Nápoles y Roma). Los presentadores del certamen son Laura Pausini, Alessandro Cattelan y Mika, quienes también se han puesto al frente de las semifinales. La gala se podrá seguir en directo en Televisión Española desde las 21 horas, con Julia Varela y Tony Aguilar como comentaristas. Como representante del jurado español intervendrá Nieves Álvarez para dar las puntuaciones desde Benidorm, la misma localidad en la que a comienzos de año fue elegida Chanel Terrero para ir a Eurovisión en el Benidorm Fest.

Nuestra candidata intentará volver a casa con el micrófono de cristal interpretando SloMo, un tema con ritmos latinos y urbanos que acompaña de una impactante coreografia con cinco bailarines. Chanel Terrero prefiere no pensar en el resultado y se centra en disfrutar del mágico momento que vive. "Creo que la experiencia más bonita que me llevo conmigo en este tiempo es conocer personas reales, artistas reales, buenas personas y hacer arte todos juntos", aseguraba. Pese a que se trata de una competición, asegura que no hay rivalidad entre los compañeros sino que está encontrando amigos en otros concursantes.

Las primeras posiciones según las quinielas

Chanel, que tiene 31 años y vive en España desde niña a pesar de haber nacido en Cuba, actuará en la primera mitad de la ceremonia. Desde que aterrizó en Turín, y gracias a los ensayos, va poco a poco escalando posiciones en el ránking de apuestas y se sitúa en quinta posición. No obstante, hay que esperar a la final para ver si nuestra representante consigue convertirse en la tercera española en ganar Eurovisión. Las otras dos victorias se remontan a la década de los 60. La primera fue en 1968 con la canción La, La, La y Massiel; la segunda fue un año después, en 1969, con Salomé y su Vivo cantando.

Las casas de apuestas y algunos expertos sitúan a Ucrania como ganadora (sería la tercera vez desde que en 2003 empezó a participar). Sus representantes, la Kalush Orquestra, conquistaron en la primera semifinal con Stefania, que es un canto a todas las madres. La participación de la banda estuvo en el aire hasta hace solo un mes por el conflicto bélico que hay en el país tras la invasión de las tropas rusas. Los artistas ven este certamen como una oportunidad para dar a conocer la situación tan complicada en la que están y acercar la cultura ucraniana al resto de países, que están volcados en ayudar.

Detrás de Ucrania las quinielas eligen a Reino Unido, país representado por un músico de Essex llamado Sam Ryder que interpreta Space man. Si los pronósticos se cumplen, los anfitriones lograrían el tercer puesto. Mahmood & Blanco son los artistas elegidos, con el tema Brívidi. La cuarta posición sería para Suecia, que tiene a la artista Cornelia Jakobs y su canción Hold me closer.

