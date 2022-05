Chanel emocionada, el dúo de Laura Pausini y Mika y sorpresas entre los clasificados en la segunda semifinal de Eurovisión

Tras los clasificados de la primera semifinal de Eurovisión, que fueron Suiza, Islandia, Armenia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos, este jueves 12 de mayo han tenido que actuar los otros 18 países participantes para demostrar así que su candidatura debía llegar a la final para enfrentarse a Chanel y el resto del Big Five. De nuevo, Alessandro Cattelan, Mika y Laura Pausini han sido los encargados de ponerse al frente de la gala celebrada en Turín, donde el escenario en el que se han subido los artistas seguía con la avería en el mecanismo que mueve los arcos que componen el sol central. Después de abrir el televoto, en el que solo han podido decidir los países que han cantado esta noche además de España, Alemania y Reino Unido, han logrado clasificarse para la el sábado Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Filandia, Estonia, Suecia, Australia, Rumanía y Serbia, dejando fuera de concurso a Israel, Giorgia, Malta, San Marino, Chipre, Irlanda, Macedonia del Norte y Montenegro.

Homenaje a Rafaella Carrà y sorpresas en los clasificados de la primera semifinal de Eurovisión

Los resultados de las votaciones de esta segunda semifinal del concurso musical también han terminado con algunas sorpresas para los eurofans. Israel, Malta e Irlanda partían como favoritas de esta edición y muchos espectadores de Eurovisión creían que pasarían sin mayor problema a la final, pero finalmente no lo han logrado. Lo que sí ha asombrado a muchos es que Rumanía haya conseguido su pase y tenga que enfrentarse a Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España. Para nuestro país sí ha sido una gran alegría que WRS y su Llámame se haya clasificado para la final del sábado 14 en Turín. A pesar de que el cantante rumano no ha sido nunca uno de los artistas preferidos, lo cierto es que la letra, parte en español, ha hecho que los fans tengan muy presente a este representante porque su estribillo, 'hola mi bebebé, llámame, llámame, llámame', es uno de los más pegadizos de toda la edición.

Mientras Europa decidía qué países debían pasar a la final para competir contra los clasificados el martes pasado y contra Chanel, Malik Harris , Alvan y Ahez, Mahmood y Blanco y Sam Ryder, Laura Pausini y Mika han hecho un dueto que ha emocionado a todos los espectadores, ya que su canción tenía un claro mensaje: "People have de power" (las personas tienen el poder). Además, Il Volo, trío que consiguió el tercer puesto en Eurovisión con 292 puntos siendo la favorita del televoto pero no del jurado en 2015, ha actuado con un integrante menos. Gianluca Ginoble ha dado positivo en coronavirus y no ha podido estar junto a Ignazio Boschetto y Piero Barone sobre el escenario del Pala Olimpico de Turín.

Conoce a los cinco bailarines de Chanel en Eurovisión

Con una gran ovación del público del Pala Olimpico de Turín y como una de las favoritas del año, Chanel ha pisado el escenario para presentar su canción y hablar unos minutos con Laura Pausini, que le ha echado una mano cuando la emoción casi no le ha dejado mediar palabra. La representante española ha confesado que estaba muy nerviosa, pero ha tenido tiempo incluso de bromear diciendo que estaba contenta porque había comido "pasta carbonara". "Es muy difícil bailar y cantar a la vez, pero he estando practicando toda mi vida para ello. No hemos ganado en años, pero ahora siento que los españoles conmigo tienen pasión", ha dicho la artista.

