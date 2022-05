Bertín y Fabiola juntos de nuevo por su hijo y con el apoyo de la infanta Elena

Bertín Osborne y Fabiola Martínez han vuelto a reunirse por un poderoso motivo. La pareja, que se separó en febrero de 2021 y un año más tarde firmó el divorcio, sigue tan unida como siempre en todo lo que se refiere el cuidado de su dos hijos y hoy lo han demostrado presentando juntos en Madrid el último proyecto que han llevado a cabo en común como Presidenta y Vicepresidente de La Fundación Bertín Osborne. La infanta Elena ha querido apoyar a la pareja en este día tan especial para ambos. Amiga del matrimonio, Doña Elena ha sido una de las invitadas de excepción en el evento que ha organizado la pareja, al que ha acudido como directora de proyectos de la Fundación Mapfre. Allí, la hija del rey Juan Carlos, ha coincidido también con otros muchos conocidos amigos de la pareja como Alfonso Díez, que ha acudido junto a su sobrina Rocía Martín, que ejerce como directora de la Fundación de la pareja, o Nuria March, que también ha querido apoyar la causa.

Desde 2009, cuando llegó al mundo su hijo Kike, Bertín y Fabiola han remado a favor y en común para conseguir avanzar, no sólo en la educación de su hijo sino también dando vivisibilidad al problema y consiguiendo ayudar a otras familias, que con más desconocimiento y menos recursos que ellos, se enfrentan a situaciones en algunos casos más difíciles. El cantante, visiblemente emocionado, reconocía con sinceridad al presentar el acto: “No existe nada más frustrante en la vida que tener en casa a alguien a quien adoras y no puedes ayudar, no hay nada peor”

La Fundación Bertín Osborne fue un gran proyecto que pusieron en marcha tras el nacimiento de su hijo Kike, pensando tanto en el futuro de su hijo cuando ellos no estén, como en ayudar a todas esas familiar que acudieron a ellos solicitándoles ayuda y consejo. Lo que acaban de conseguir es un sueño en el que llevan varios años trabajando, se trata de la App +Family, un servicio integral gratuito de asistencia a familias de personas con discapacidad que a partir de hoy ya está a disposición de todos aquellos que lo necesiten poniendo la tecnología al servicio de la discapacidad.



Bertín ha explicado a todos el largo y duro proceso que tuvieron que afronta hace catorce años, cuando nació su hijo Kike y lo primero que les dijeron fue que no se podía hacer nada para que evolucionara. “Nuestro mundo desaparece, se te cae encima cuando te comunican esa información. Me quedé en blanco, estaba devastado pero Fabiola ya tenía una solución. Ella ya sabía lo que tenía que hacer cuando llegamos a casa. Los médicos nos habían dicho que lo único que podíamos hacer era que nuestro hijo estuviera cuidado. Nada más. No teníamos información, no sabíamos nada y lo único que nos quedaba era pasar el tiempo con Kike como un vegetal. Y esto le sucede a mucha gente que no tiene información”

El cantante siempre ha resaltado el papel protagonista de su exmujer en todos estos logros, agradeciendo personal y públicamente su entrega como madre y reconociendole todo el mérito en los retos que han conseguido superar. Fabiola se ha volcado en este proyecto, ha explicado como han tenido que reinventarse apoyándose más en la tecnología tras el confinamiento para poder seguir ayudando a las familia y crear esta nueva App gratuita que les siga permitiendo avanzar. Desde el 2009, la fundación Bertin Osborne, ha atendido a más de 3.000 familias, tal y como ha recordado la modelo en el acto: “Hemos hecho talleres y proyectos para dar claves para afrontar situaciones muy complicadas. Cuando te dicen que tu hijo tiene parálisis cerebral es difícil asumirlo. Tenía claro desde el primer momento que Kike iba a salir adelante, que iba a tener calidad de vida. Eso cuesta dinero y tiempo y no lo tienen muchas familias y por eso nació la Fundación”

