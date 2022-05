Halsey desvela las diferentes enfermedades que le han diagnosticado tras ser madre

Halsey ha sido madre de su primer hijo, Ender, hace nueve meses, pero lo que tendría que estar siendo un momento precioso se ha llenado de visitas al hospital. La cantante ha contado que su salud ha cambiado mucho desde que se quedó embarazada y que recientemente la cosa ha ido a peor: "Empecé a ponerme muy, muy, muy mala... me hospitalizaron por anafilaxis [reacción alérgica grave] varias veces, mientras me pasaban otras cosas". Una situación que ha tenido a la artista entrando y saliendo del centro médico sin parar en el mes de abril y que finalmente dio lugar a varios diagnósticos simultáneos: síndrome de Ehlers-Danlos, de Sjogren, de activación mastocitaria y de taquicardia ortostática postural. Pero, ¿en qué consiste cada uno y cómo va a afectar a su salud general?

El síndrome de Sjogren se identifica porque causa boca y ojos secos. El de Ehlers-Danlos está caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas o laxas, piel muy elástica (hiperelástica) en la que se forman hematomas con gran facilidad y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente, mientras que el de taquicardia ortostática postural provoca un incremento de la frecuencia cardíaca cuando alguien pasa de estar acostado boca arriba a estar pie. Finalmente, el más complicado y el que le causaba las crisis anafilácticas era el de activación mastocitaria, una enfermedad inmunológica en la que el cuerpo se confunde y causa reacciones alérgicas con síntomas gastrointestinales, cardiovasculares, dermatológicos y respiratorios. No es casualidad que le hayan diagnosticado los tres últimos porque suelen estar presentes a la vez en los pacientes que sufren el de hiperreactividad de los mastocitos (células reguladoras en procesos inflamatorios y alérgicos).

Halsey ha explicado que está "buscando respuestas" que expliquen la causa de alguno de estos problemas, puesto que el origen puede ser una enfermedad autoinmune diferente. "Sé que tengo problemas autoinmunes y los he tenido toda mi vida, sobre todo teniendo endometriosis", ha compartido la cantante de 27 años, que ya había desvelado en el pasado que sufría la desconocida dolencia que afecta a la salud reproductiva del 10% de las mujeres en edad fértil según un estudio de la OMS. "No quiero que nadie se preocupe, ya estoy en un plan de tratamiento", ha asegurado a sus fans, añadiendo que continuará con los ensayos para su próxima gira.

A pesar de sus problemas de salud, Halsey parece convencida de continuar trabajando, de hecho estuvo en los premios Grammy solo unos días después de someterse a una operación de endometriosis. Sin embargo, tuvo que marcharse antes de que terminara la ceremonia porque no se encontraba del todo bien. "Estoy muy emocionada y segura de que podré llevar a cabo la gira de manera sana, haciéndolo lo mejor que pueda para todos", ha asegurado ahora la cantante, que publicó su último álbum If I Can't Have Love, I Want Power el pasado mes de agosto.

Halsey fue madre de su primer hijo, Ender Ridley Aydin el 14 de julio junto a su novio, Alex Aydin. Entonces aseguró a sus fans que se sentía agradecida por el parto, que había sido "especial y eufórico", y que había estado "lleno de amor". La cantante había confirmado su relación con el productor en el anuncio de su embarazo, aunque los rumores ya circulaban desde hacía tiempo, puesto que en junio de 2020 se hicieron un tatuaje juntos. La intérprete de New Americana y su pareja eran amigos desde hacía tiempo y, llegado el momento, surgió el amor, como también le pasó a Rihanna y su chico, A$AP Rocky.