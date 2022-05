Camila Cabello, la otra gran protagonista de la final de la 'Champions'

Acaba de publicar su nuevo álbum, Familia, pero los éxitos no cesan. Camila Cabello ha anunciado que será la protagonista de la ceremonia de apertura de la final de la Champions, que se celebra el próximo 28 de mayo en París y que enfrentará al Real Madrid y al Liverpool. Interpretará sus temas más conocidos, pero también sus nuevos éxitos, como Bam Bam (en el que ha colaborado con Ed Sheeran) o Don't Go Yet, y veremos su versión más de diva para triunfar en el escenario que previamente han conquistado otros artistas como Alicia Keys, Dua Lipa o los Black Eyed Peas. Según ha contado la cantante, no es la mayor fan del deporte, pero sí que es una espectadora habitual: "No soy tan fan del fútbol como la mayor parte de la gente que va a verlo, pero sí me gusta, es el que más me gusta ver", le ha contado a la revista People.

Y no es solo lo mucho que le gusta el fútbol, sino que también está interesada en la clase de gente que va a poder conocer: "Estoy superemocionada. Va a haber futbolistas monos, así que todo victorias", ha comentado con sentido del humor. Sobre quién es su equipo favorito para llevarse la copa, no ha querido escoger ninguno de los dos: "Creo que los ingleses son lindos y los españoles también", ha revelado con una sonrisa divertida. Por el momento, lo que más le importa es ofrecer el mejor espectáculo posible, así que ya está preparando el que será su primer gran show en directo desde que publicara su nuevo álbum, con cinco minutos sobre el escenario para intentar demostrar todo su talento. Familia es su tercer disco de estudio y reflexiona sobre las emociones de los últimos años con la autenticidad que siempre la ha caracterizado. Ella misma ha desvelado que le ha servido como terapia para recuperarse de su ruptura con Shawn Mendes, de la presión mediática para etsar siempre perfecta, la pandemia y mucho más.

Además, sus doce nuevos temas incluyen varias canciones con música en directo grabada en el estudio, algo muy poco habitual en el panorama pop. "Hay algo muy primario en los instrumentos reales. Escuchar la guitarra, los pitos, la percusión... parece algo que necesitamos más que nunca en esta era superdigital y tecnológica", ha comentado, explicando que para ella fue una experiencia que le hizo "poner los pies en la tierra". También le traía de vuelta a su infancia, a los sonidos con los que creció, que tan fuertemente han marcado su carrera hasta ahora.

El origen cubano-estadounidense de Camila Cabello es uno de los fundamentos de su estilo musical, algo que también ha probado Selena Gomez (cuyo padre era mexicano). Ambas artistas se han hecho muy buenas amigas en los últimos años, e incluso forman parte del mismo grupo, tal y como han contado y hemos visto también en los vídeos que comparten de manera ocasional con sus seguidores. "Tengo la sensación de que ella nunca finge, no tengo que fingir con ella. Esas son las amistades que más merecen la pena", ha asegurado la intérprete de Señorita. Ambas han cantado en español, reclamando sus raíces latinas, y han sabido encontrar todo lo que tienen en común. Curiosamente, la carrera de Camila comenzó en la edición de Factor X en la que Demi Lovato actuaba como jueza y coach, en un momento en el que la amistad entre las dos ex niñas Disney no estaba viviendo su mejor momento.

Si bien Fifth Harmony fue el punto de partida para Camila, el grupo que formó Simon Cowell para mantenerlas a todas en el programa de talentos actuó como trampolín para que la cantante de 25 años llegara a donde está ahora. Su separación del girl group se produjo abruptamente en diciembre de 2016, pero tal y como dice en su tema Psychofreak, junto a Willow, "no culpa a las chicas por cómo ocurrió". Al fin y al cabo, la banda decidió pausar temporalmente su trabajo y todas las integrantes están actualmente intentando lanzar su carrera en solitario, aunque ninguna con tanto éxito como la protagonista de la nueva versión de Cenicienta.